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Spor

Fatih Terim, Kadıköy'den 3 puanla dönme amacında

Fatih Terim’in kafasındaki plan 9 puan farkla gidilecek Kadıköy’den 12 puanla çıkıp Play-Off’taki avantajını katlamak

07 Mart 2012 11:17

 

T24 - Sivas'ta gövde gösterisi yapan Aslan, artık iyiden iyiye derbi havasına girdi. İmparator Terim, öğrencilerine “Önce Gençlerbirliği” diyor ama bir yandan da Kadıköy'e 9 puan farkla gidip 12 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Sezon başından bu yana ligi etkisi altına alan Galatasaray fırtınası, dinmek bilmeden devam ediyor, Aslan her geçen hafta bir adım daha ileriye gidiyor... Son olarak sezonun her açıdan en zor deplasmanında Sivasspor’u 4-0 gibi net bir skorla sahadan silerek gövde gösterisi yapan Sarı-Kırmızılılar, asıl patlamayı ise iki hafta sonra gerçekleştirmenin hayalini kuruyor. Her ne kadar arada Gençlerbirliği sınavı olsa da Aslan, Fenerbahçe maçıyla yatıp kalkıyor. Öğrencilerine erken final niteliğindeki derbiye kadar kaybı yasaklayan İmparator Fatih Terim’in kafasındaki plan ise 9 puan farkla gidilecek Kadıköy’den 12 puanla çıkıp Play-Off’taki avantajını katlamak.


Özel prim yolda


Fenerbahçe’yi şimdiden masaya yatırıp analizlere başladığı bilinen Galatasaray’ın hocasının ekibinden tıpkı TT Arena’da 3-1 kazanılan ilk  maçta olduğu gibi yüksek konsantrasyon beklediği, “Biz bu futbolumuzu tekrarlarsak rakibimizin ne yaptığının pek önemi yok” telkinlerini sürdürdüğü edinilen bilgiler arasında. Bu arada yönetimin de Fenerbahçe maçına yönelik bir girişimi olacağı, derbiye özel prim belirlenip karşılaşmadan hemen önce futbolculara açıklanacağı öğrenildi.

(Fanatik)

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