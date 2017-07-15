Fatih Terim İzmir'de mekan basıp 5 kişiyi darpettiği iddia edildi

İzmir, Alaçatı'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, iki damadı ve bir koruması ile birlikte restoran basarak mekanda çalışan 5 kişiyi darp ettikleri iddia edildi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yaralılar darp raporu aldı, karakola giderek şikayette bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan bir paravan çekti. Ancak bu durum kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edildi. Çetin, şikayetçinin bitişik dükkanı işleten Selahattin Aydoğdu olduğunu iddia etti.

Fatih Terim ile Yüzevler restoranın sahibi Selahattin Aydoydu ile geçen telefon konuşmaları ise şöyle:

Fatih Terim, saat 20:45'te Aydoğdu'yu arayıp sordu:

- "Neden sıkıntı çıkartıyorsun..."

Aydoğdu ise kendisinin şikayet etmediğini, AVM yönetiminin görsel dokuyu bozduğu için bu paravana izin vermediğini söyledi. Ancak Terim'in telefondaki tutumundan rahatsız olduğu için de, şu cevabı verdi:

- "Şikayetçi olan ben değilim. Fakat tavrınız hoş değil. Sizden çekinmem."

Bu cevap üzerine sinirlenen Terim, Aydoğdu'yu yanıtladı:

- "Şu an Bodrum'dayım. Bekle, Alaçatı'ya geliyorum..."

Aydoğdu da cevap verir:

- "Tehdit etme, gel..."

Saatler 01:00'i gösterirken; Fatih Terim, iki damadı Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve koruması olduğu öne sürülen bir kişiyle birlikte Alaçatı'ya restoranların olduğu bölgeye geldi.

Bu andan sonra gelişenler, Aydoğdu'nun ifadelerine göre şöyle:

Terim ve yanındakiler, restorana bahçe duvarından atlayarak girdi. Bu sırada Aydoğdu, "Hocam, müşteriler var. Gelin içeride başbaşa görüşelim" dedi. Ancak bir anda kavga başlar.

Volkan Bahçekapılı'nın mekandaki sandalyeleri sağa sola fırlattığı, kavgada Yüzevler'de çalışan 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kavga bittikten sonra Terim ve yanındakiler mekandan uzaklaştı. Darp edilen 5 çalışan önce hastaneye giderek darp raporu aldı; ardından da Aydoğdu ile birlikte karakola giderek ifade verdi ve Fatih Terim ile iki damadı ve bir korumasından şikayetçi oldu.

Fatih Terim'in bugün karakola giderek ifade vereceği söylendi. Ancak bu konuda yetkililer, bir açıklama yapmadı.