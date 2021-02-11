Fatih Terim: İyi oynadıkları oyunu devam ettirsinler diye fazla rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda 3-2 yenilerek elendikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Terim, "İyi oynadıkları oyunu devam ettirsinler diye fazla rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış" dedi.

İlk olarak oyunculara göndermede bulunan Terim, "İyi oynadıkları oyunu devam ettirsinler diye fazla rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Bazı oyuncuların Çarşamba'dan bu tarafa iyi gelmediği anlaşıldı. Oyuna o kadar iyi başladık ki oyunun çok kolay geçeceği düşüncesi herkeste hakim oldu. Futbol her saniyesi konsantre olması gereken çok ciddi bir oyun. Hiç alakası yokken 2'ye 1 gol yedik. Maça iyi başlamıştık. Arkasından maalesef bir gol daha yedik. Aklımızda olmayan şeyler" dedi.

Bitigen'in bizim lehimize vermesini beklemiyoruz

Maçın hakemine ve VAR hakemine tepki gösteren Terim, "Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Mücadelesinden dolayı Alanyaspor'u kutluyorum. 42'de bir de ikinci yarıda penaltılık bir durum var. İkisi de hakem yorumu. Buna hayır diyor. VAR'daki arkadaş da herhalde pek beğenmedi ayağa basmayı. İkaz etmiyor. Zaten Abdulkadir Bitigen, Antalya maçında Emre'nin kırmızı kartıyla bizim tarafımızdan çok da ağır olduğunu düşündüğümüz bir karar var. Hakem yorumu(!) Çok basit. 2-1 olsa çok daha başka yere giderdi. Ötekinde bağırarak atıyor. Emre bağırmıyor. Ancak bastığı için yerde. Ayağa basmaların hangisi penaltı hangisi değil? Abdulkadir Bitigen'in bizim lehimize vermesini beklemiyoruz(!)" diye konuştu.

Tamamen lige döneceğiz

Takımın 2. yarıdaki oyununu öven tecrübeli teknik adam, "'Mağlup da olsanız helal olsun dedirteceğiniz bir maç oynayın' diyorum. 2. yarı bunu yaptık. Gol erken gelseydi maç başka yerlere gelebilirdi. O direk bu direk atamadığımız pozisyonlar. Daha sonra 3-0 oldu. O saatten sonra bu işin altından kalkmak hiç kolay değil. Ondan sonra 5-6-7 pozisyona girdik. Herhangi bir golü erken bulsaydık olayın seyri değişebilirdi. Çok da gol kaçırdık. 2. yarı başka gol pozisyonu vermedik. Daha Galasatasaray gibi oynadık. İstediğimizi elde edemedik. Tamamen lige döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Gönüllerine su serpmiştir

Hakem Abdulkadir Bitigen'e eleştirilerini devam ettiren Terim, "Emre'yi de atan bu arkadaşımız. Arkadan net olmamasına rağmen. Öyle pozisyonlar çok gördük. Antalya maçıydı Abdulkadir Bitigen. Onu gördüğümüz zaman zaten olay bitiyor. Bir de VAR neden çağırmaz neden bilmiyorum. 9-10-11 dakikalar derken biz 10 oyuncu değiştirip 5 dakika uzatmayla bitiriyoruz. Herhangi bir şeye bağlamak istemiyorum ama durum bu" sözleriyle tepkisini bir kez daha dile getirdi.

"İkinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne su serpmiştir" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oradan devam etmemiz lazım. Bu kadar hata yapmamamız lazım. Fernandes iyi bir futbolcu ama daha fit olması lazım. İhtiyacı var. Ondan sonra tabii ki yerini alacaktır, oynayacaktır. Mohammed gol atmaya devam ediyor. Başka goller de atabilirdi. Daha çok genç. Öğreneceği çok şey var. Her geçen gün üstüne koyacaktır. Kimin attığı önemli değil yeter ki Galatasaray kazansın. Ancak gol atması için alınan santraforların atması bizi sevindiriyor" açıklamalarını yaptı.

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