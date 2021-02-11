Fenerbahçe'de Mesut Özil 11'e hazır

Maç eksiği bulunan Mesut Özil, Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuna girdi ve 70 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, mücadelesi ve yaptıklarıyla artık ilk 11 için hazır olduğunu gösterdi. Yönetim ise Mesut’un krizden çıkışta kilit rol oynayacağını düşünüyor.

Dünyaca ünlü yıldız, Hatayspor maçında 77. dakikada oyuna dahil olurken, Galatasaray derbisinde 63. dakikada sahaya girmişti. Mesut Özil’in kupadaki Başakşehir maçına ilk 11’de başlaması beklenirken, Erol Bulut öğrencisini yine yedek soyundurdu. 32 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başına oyuna dahil oldu. Mesut, uzatmalarla birlikte 75 dakikadan fazla sahada kaldı, sadece hücumdaki etkinliği ile değil savunmaya yardımı ve mücadelesiyle de takdir topladı. Mesut Özil, Erol Bulut’a artık ilk 11 için hazır olduğu mesajını net bir şekilde verdi.

Özel olarak hazırlanacak

Fanatik'in haberine göre, tecrübeli orta saha oyuncusunun, cumartesi günü Karagümrük ile oynanacak maçta ilk kez 11’de olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yönetim kanadı da Mesut’un bir an önce takımın iskelet kadrosuna monte edilmesini istiyor. Dünyaca ünlü yıldızın, saha içinde yaşanan krizin çözülmesinde kilit bir rol üstleneceği görüşü hakim. Peş peşe alınan Galatasaray ve Başakşehir yenilgileriyle birlikte yeniden tartışmaların odağı haline gelen Erol Bulut’un Mesut’u hafta boyunca idmanlarda as takımda oynatarak cumartesi günkü maça hazırlaması bekleniyor.