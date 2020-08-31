Fatih Terim'in yeni prensi Petter Hauge

Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim gözünü Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'ye çevirdi.

Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

Fatih Terim çok istiyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılılarda oynamayı istediği belirtildi.