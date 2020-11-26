Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu, işte imzasını istediği yıldızlar!

Galatasaray'da yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından biraraya gelen 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak transferleri masaya yatırdı. Transferde önceliğin Mario Mandzukic ve Henry Onyekuru olduğu öğrenildi.

Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi. İkilinin gündeminde yine transfer çalışmaları vardı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin göreve devam edeceğinin neredeyse kesinleşmesiyle, kollar yeniden sıvandı.

Sporx'in haberine göre; çalışmalara başlayan sarı-kırmızılıların listesinde çok önemli isimler var. İlk olarak bonservisi elinde olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'e yönelen Galatasaray, eski oyuncusu Onyekuru'nun peşini de bırakmış değil. Monaco'da aradığı şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldızın yeniden kiralanması için görüşmeler yapılıyor.

Terim, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'yı istiyor

Aynı şekilde Fatih hocanın çok istediği gurbetçi yıldızlar Kenan Karaman ve Yunus Mallı için de temaslar sürüyor. Hem eldeki kadrodan oyuncu satışı hem de gündemdeki bu isimlerin transferi doğrultusunda birçok menajerle masaya oturulduğu belirtiliyor.

Sadece hücum hattı değil, orta saha için de bazı girişimler olacak. Ancak Terim, özellikle ileri uçta bitiricilik ve zaman zaman da hız konusunda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyor. Öncelik forvetlere verildikten sonra, Seri'nin Fulham'dan kiralanması konusunda girişimler devam edecek.