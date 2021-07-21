Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti. Maçtan önce Sarı-Kırmızılı kulübün eski futbolcuları Wesley Sneijder ve Nordin Amrabat kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi maçı için Hollanda'ya giden Galatasaray'a eski futbolcularından sürpriz geldi. Wesley Sneijder ve Nordin Amrabat kritik karşılaşma öncesi eski takımlarını ziyaret etti.

GSTV'ye konuşan Sneijder, “Yıllar sonra buraya gelmek ve eski dostlarımı görmek çok güzel bir duygu. Burada çok güzel zamanlar geçirdim biliyorsunuz. Çok büyük başarılar elde ettik. Tekrardan burada onları görebilmek çok güzeldi. Ben yeniden sahada olacağım ve Galatasaray’ı destekleyeceğim. Tek ümidim, dileğim Galatasaray’ı tekrar Şampiyonlar Ligi’nde görmek. PSV maçı mutlaka zor geçecektir. İyi takımları var. İki önemli oyuncuları eksik, oynamayacaklar. Onlar da önemli bir avantaj Galatasaray için. Zor bir maç Galatasaray’ı bekliyor. Kalbim sizinle beraber olacak. Tek isteğim Galatasaray’ı tekrar Şampiyonlar Ligi’nde görmek” diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Hollandalı, ”Onları inanılmaz seviyorum. Kalbimde çok özel yerleri var. Ümit ediyorum ki bir gün tekrar Galatasaray’a döneceğim” ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu Amrabat ise “Yılları sonra hocamı, eski takım arkadaşlarımı, buradaki çalışanları tekrar görmek ve buraya gelmek çok güzeldi. Burayı ne kadar çok sevdiğimi, Fatih hocam ile aramın ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Böyle mükemmel bir insanı tekrar gelip burada ziyaret etmek çok güzeldi. Bütün yüreğim, kalbim ve dualarım Galatasaray’la” diye konuştu.

PSV’nin güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Amrabat, “Mutlaka zor bir maç Galatasaray’ı bekliyor. PSV’ye baktığınızda genç ve dinamik bir takım. İyi oyuncuları var. Galatasaray’a baktığınızda eksikler var. Covid olan oyuncular var. Zor bir maç olacak mutlaka. Diğer taraftan Fatih Terim’in olduğu yerde ümitler tükenmez. Mutlaka Fatih hocanın kafasında bir plan vardır. Şampiyonlar Ligi maçı kalacağından ötürüde herkesin farklı hazırlanacağını ve Galatasaray’ın iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Umarım iyi bir sonuçla İstanbul’a gidilirse bu turun geçileceğini düşünüyorum” dedi.