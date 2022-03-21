Fatih Terim'in kızı Buse Terim’e 3 yıl hapis istemiyle dava

"Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum. Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde 'B'nin devamına, İngilizcede mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır. İnternette faaliyet gösteren ve online satış yapan yüzbinlerce sitede alışveriş için online satış amacıyla shop ibaresi kullanılmaktadır."