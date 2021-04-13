Fatih Terim'in Galatasaray'daki kaderi seçime bağlı

Galatasaray'da gündem seçim ve teknik direktör Fatih Terim'in sarı kırmızılı takımdaki geleceği. 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 2+3 yıllık yeni mukavele imzaladığı Terim'le, bu süreçte birçok kriz yaşansa da yola devam edildi. Sarı-kırmızılılardaki başkanlık seçiminin ardından kimin seçileceği ve tecrübeli teknik adamın takımdaki geleceği ise merak edilen konuların başında geliyor.

Adaylar çok fazla

Fanatik'in haberine göre, yapılan veya yapılamayan transferler, medya üzerinden verilen karşılıklı mesajlar, üst üste gelen cezalar, hastalıklar derken, ipler sık sık kopma noktasına gelirken, taraflar bir şekilde krizlerin üstesinden gelmeyi başardı. Ancak Terim'le Cengiz arasında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor.

67 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve şu ana kadar opsiyon konusunda bir görüşme olmadı. Üstelik mayıs ayında başkanlık seçimi var ve oldukça fazla sayıda aday, kongre için kolları sıvamış durumda.

Cengiz'in de şüphesi var

Şu ana kadar adaylığını ilan eden isimler arasında henüz Fatih Terim'le yola devam edeceği yönünde mesaj veren bir isim olmadı. Mustafa Cengiz'in adaylığını koyması ve olası bir seçim zaferi durumunda da Terim'le çalışmak isteyip istemeyeceği konusunda şüpheler söz konusu.

Fatih hoca açısından, adı yeniden başkan adaylığı ile anılan Abdurrahim Albayrak'ın kongreye girip girmemesi büyük önem taşıyor. Albayrak'ın başkan veya yönetici olması durumunda yine Terim'le yola devam edeceği konuşuluyor.