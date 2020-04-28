Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Floransa halkı ona aşık oldu, hâlâ da unutamıyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Antonio Di Gennaro, deneyimli teknik direktöre övgüler yağdırırken, "Tüm takım olarak Fatih Terim'e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim'in oynattığı futbola aşık oldu ve hala onu unutamıyorlar" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için İtalya'dan övgü dolu açıklamalar geldi.



Fatih Terim'in Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adamın Fiorentina'da oynattığı futbolun hâlâ unutulmadığını söyleyen Gennaro, 66 yaşındaki teknik adama hayran olduklarını söyledi.

"Fiorentina halkı Fatih Terim'e aşık oldu"

Fiorentina halkının Fatih Terim'e aşık olduğunu belirten Gennaro "Sadece 5 ay içinde Fiorentina inanılmaz bir zıplama gerçekleştirdi. Tüm takım olarak Fatih Terim'e hayrandık. Floransa halkı da Fatih Terim'in oynattığı futbola aşık oldu ve hâlâ da onu unutamıyorlar" ifadelerini kullandı.