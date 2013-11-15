Fatih Terim imzayı attı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile 5+2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Fatih Terim ile 5+2 senelik sözleşme yaptık. Bunun sebebi 90 senede 57 teknik adamın bulunması. Hedefimiz, turnuvaya katılıp katılmamak değil. Her turnuvada kalıcı bir takım yaratmaktır. Bu da istikrardan geçer. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "Türk futbolundaki refomları yapmaya karar verdik. Umarım, hep beraber bu yolda Türk futbolunun geleceğini inşa ederiz. Allah yolumuzu açık etsin. Kendilerine bana gösterdikleri güven ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Tabi ki turnuvalara katılmayı hedefleyeceğiz. Ancak öncelikli hedefimiz, Türk futbolunun geleceğini, yapı taşlarını istikrarlı bir şekilde inşa etmek" ifadelerini kullandı.