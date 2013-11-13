Terim, yaklaşan milli maçlar öncesi hazırlıklarını anlattı

CNN Türk'e konuk olan ve Cem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Fatih Terim tercih nedenlerini ve devamında uygulayacağı sistemi şöyle anlattı:

"Milli takımlarda bir kaç oyuncu tipi var. Bunlardan bir tanesi tecrübeli oyuncular. Zaten milli takımın bir takımı var. Milli takım ayrıca da oyuncu yetiştirme yeri değil, milli takım yarışma yeri; çok net olarak yani avrupa şampiyonasına gider, dünya şampiyonasına gider, sonuç odaklıdır. Ama bu arada genç yetenekler varsa oynamayı da hak ediyorsa ve bir gidenin yerine de gittiği zaman aranmadan hemen alınması gerekiyorsa onlar da burada olur.

Bir diğer tip vardır, o da bu yarışma anında çok formda olan oyuncular vardır belki daha önce hiç milli takıma gelmemiştir ama o neticeyi almak için o oyuncuya da o şansı verirsiniz. Dolayısıyla ne buradaki kadro ne de bundan sonraki kadro milli takımın her zaman ilgi duyacağı, her zaman kullanacağı veyahut budur diyebileceği kadro değildir. Kadro esnektir, dolayısıyla bir bu bölüm var bu çok önemli.

İkinci bölüm çağırdığımız bir çok arkadaşımız var. Dün ben kendileri ile ilk defa çok kısa görüştüm, bu akşam daha detaylı konuşacağız.

Biz bu formaya layık gördük onları bu hazırlık maçında bundan sonra bu formayı almak, tekrar giymek onların elinde bize çağırtsınlar kendilerini. Kimilerine göre doğru olmayabilir kimilerine göre eksik tarafları vardır, ama milli takım herkesin takımı olduğuna göre herkese doğru gitmeye çalışıyoruz. Burada ne Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi ne ben ve arkadaşlarım tek başımıza bir şey yapamayız. Bizim başarılı olduğumuz yıllara bakarsanız hep beraber olduğumuz yıllardır yani sizinde bizimde halkımızın da tüm seyircilerin de herkesin bize isimler gönderdiği bize yardım ettiği bir ortamdır. Bunun olmaması için hiç bir neden yok, hepimizin milli takımı yani kazandığımız zaman da hepimizin kaybettiğimiz zaman da hepimizin.

'İkinci ligde muhteşem maçlar var'

Ben buradan hareketle çok net olarak bir şey söyleyeyim arkadaşlarıma da söyledim her tarafı gezen arkadaşlarıma biz de izliyoruz, bu ülkede ikinci ligden biri yok mu yani. 18 tane müthiş bir mücadelenin olduğu PTT Birinci Lig var. Hakikaten muhteşem maçlar seyrediyorum ve harika mücadeleler var. Bazı maçlar birinci ligdeki maçları özendiriyor belki de önüne geçiyor mücadelenin, o zaman bu arkadaşlarımızın da önü açık oradan daha da altına açık amatöre de açık. Çok enteresan bir şey yaşadık geçen gün Abdullah Ercan hocamız bana biri ile ilgili hocam böyle böyle bir düşüncem var dedi. İkinci ligde de değil oyuncu, isim vermeyeceğim başka bir gün bir yerde paylaşırız geçen hafta olduğu için söylüyorum buna güzel bir örnek bende dedim ki neden çağırmıyorsun peki inanıyorsan, ben seni çağırdığımda sen neredeydin? Beyoğlu Yeni Çarşıdaydım. Beyoğlu yeni çarşı hangi ligdeydi, amatör ligdeydi. Amatör Ligden ilk gelen Abdullah'tır Ümit milli takıma. İlk defa Romanya'da oynatmıştım onu galiba. Bundan daha güzel örnek olmaz. Hemen çağır bak olmazsa olmaz. Onun için olaya böyle bakmalarını rica ediyorum. Bu çocukların bir kısmı genç bir kısmı yavaş yavaş genç tecrübeli hallerinde oluyor. Çünkü zaten bizim bir takımımız var ben bazı arkadaşlarımızı özellikle çağırmadım."

'Arda, Buran ve Gökhan'ı dinlendirecektim ama...'

Fatih takımın tamamının değişmesini istemediğini söyleyerek, "Selçuk bizim için çok önemli bir oyuncu, benim için de önemli bir oyuncudur. Türk milli takımı için de önemli bir oyuncudur, kulüp için de önemli bir oyuncudur. Ama sadece Selçuk değil alamadığım çok var hatta Arda, Burak ve Gökhan'ı da almayacaktım, söyledim de. Arda mesela az oynayacak sakatlığı var zaten yani burada fiziğini de bir araya getirmesi lazım. Bazı takımlarla bazı oyuncuları konuştuk almadık Nuri gibi Selçuk da bunlardan bir tanesi. Yoruldu, sürekli oynuyor. Benim hiç öyle bir huyum olmadı milli takım teknik direktörü olarak hatırlarsanız ben bir de tam tersi olarak oynamayanları da alırım, formsuzları da alırım."

Fenerbahçe taraftarının 'İmparator' tezahüratı

Terim, pazar gecesi oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarların 'İmparator Terim' tezahüratlarına şaşırdığını da belirtti. Terim bu konuda şunları söyledi: "Valla şartlar ne olursa olsun herkesin herşeyi takip ettiği ve herkesin bir fikri var bu konularla ilgili. Ülke değişiyor, insanlar herşeyi her yerde doğru bildiği şeyleri seslendiriyor, konuşuyor nasıl olursa olsun herkes için değişik ve enteresan bir şey. Açıkçası duyduğum zaman şaşırdım. Ben artık kendimin ülkenin her tarafında herkes için ayrı bir yere konulduğumu düşünüyorum "