Fatih Terim ilk 11'i değiştiriyor

8 maçlık galibiyet serisinin ardından Ankaragücü'ne kaybeden Galatasaray'da, bir süredir kazanan takımı bozmamaya çalışan teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'i değiştirerek Radamel Falcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi sahaya süreceği belirtildi.

Pazar günü Sivas karşısında kırmızı kart cezalısı olacak Mohamed'in yerine Falcao ile oyuna başlamayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, formsuz Gedson Fernandes'i de dinlendirecek. Etebo'yu da kızağa çekeceği belirtilen Terim'in, merkezde Taylan ile Belhanda'yı birlikte sahaya sürmenin hesapları içinde olduğu ifade edildi. Ayrıca son maçta oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren Feghouli de, sağ açıktaki yerine geri döneceği aktarıldı.

Antrenman performansı bekleniyor

Savunmada da Yedlin'in yedeğe çekilmesi ve Linnes'in oynatılması düşünülüyor. Ancak Terim, Ömer Bayram'ın da sol bekteki grafiğinden memnun değil. Saracchi ve Emre Taşdemir'den birinin, Sivas maçına yetişmesi durumunda ilk 11'e girebileceği ifade ediliyor. Aksi takdirde solda Linnes, sağda Yedlin kurgusu da gündemde. Tecrübeli teknik adam, antrenman performansı ve sağlık durumlarına göre bu isimler hakkında bir karar verecek. Luyindama'nın da Sivas mücadelesine kadar hafif sakatlığını atlatıp, 11'e dönmesi bekleniyor.