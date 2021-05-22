Fatih Terim için Barcelona iddiası

31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yola devam etmeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'in, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi.

Footballfansstuff'ın iddiasına göre, Barcelona'da teknik direktör olarak düşünülen isimlerden birinin Fatih Terim olduğu ileri sürüldü.

"Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor" diyen Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, mevcut başkan Mustafa Cengiz, deneyimli teknik adamla devam etmeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda 12 Haziran'da yapılması beklenen seçimlerde başkan adayları Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, seçime kadar takımla ilgili kararları Fatih Terim'in alması gerektiğini belirten ortak bir görüş ortaya koymuştu.