Fatih Terim: Hiç pozisyon vermeden gol yedik

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1'lik PSV Eindhoven yenilgisiyle ilgili, "Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlk yarı pozisyona sokmadık ama içeri 1-0 yenik girdik. Sonrasında da bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantre eksikliğimiz var" dedi.

PSV maçı sonrasında açıklamalar yapan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının ilk 30 dakikalık performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Özellikle iki takımın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun, baskı denedik. Başarılı da olduk" diye konuştu.

Pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını söyleyen Terim, "Bir şeyde daha başarılı olduk. Onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlk yarı pozisyona sokmadık ama içeri 1-0 yenik girdik. Sonrasında da bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantre eksikliğimiz var" ifadelerini kullandı.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 kişi kalınca rakip daha rahat oynadık, gol de bulduk. Tur ile ilgili fazla şansımız yoktu. 7 Eylül'e kadar bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi. İyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz."

"Berkan beğendiğim bir oyuncu"

Maçın ardından basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, "Yarın bir transferimiz olabilir" dedi. Alanyasporlu Berkan Kutlu ile ilgili de konuşan Terim "Berkan beğendiğim bir futbolcu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir" diye konuştu.