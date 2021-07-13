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Fatih Terim hakkında küfürlü paylaşıma 8 bin lira ceza

13 Temmuz 2021 15:07

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında, sosyal medyada küfür içerikli paylaşım yapan Selim Elden, 8 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. 

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Davacı Terim'in avukatı ifadesinde "Ceza mahkemesindeki dava sonuçlandı. Toplanacak başka bir delil yoktur. Bu gibi kişiler için emsal nitelikte bir karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme davayı kısmen kabul ederek Selim Elden'i 8 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Daha önce de 105 gün adli para cezası verilmişti

Fatih Terim kendisine sosyal medyadan küfreden eden Selim Elden'e  20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Terim, avukatı Candaş Gürol aracılığı ile mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde sosyal medya kullanıcısı olan Selim Elden'in kendi hesabından kendisine küfür ettiğini ifade etmişti. Şikayetçi olduğunu belirten Terim 20 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Daha önce de aynı konu ile ilgili "Hakaret" suçunda Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Elden'e 105 gün adli para cezası verilmişti. Bu kararın ardından Fatih Terim Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak manevi tazminat davası açtı. (DHA)

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