Fatih Terim federasyona başvurdu: Paramı istiyorum!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) görevine son verdiği tecrübeli teknik adam Fatih Terim tazminat için harekete geçti. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Terim, TFF'den 1 yıllık maaşını istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden aldığı Fatih Terim, alacakları için TFF’ye ihtarname gönderdi. Terim’in avukatı tarafından çekilen ihtarnamede, sözleşmede yer alan 1 yıllık alacaklar istendi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Fatih Terim, TFF ile 15 Kasım 2013’te imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre, başarı primleri hariç senede 3.5 milyon Euro (14.6 milyon TL) ücret alıyordu. Bitimine 16 ay kala mukavelesi tek taraflı olarak feshedilen 64 yaşındaki teknik adam, TFF’den 12 aylık alacaklarını talep etti.

Terim ile Demirören, 26 Temmuz’da TFF’nin Levent’teki binasında yaptıkları görüşmede, tazminat için 3.5 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya varmış, ancak bu anlaşma resmi yazıya dökülmemişti. Fatih Terim’in, aradan geçen 2 aylık sürede kendisine herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle avukatı aracılığıyla ihtarname gönderdiği bildirildi. İzmir’in Çeşme ilçesinde damatları ve korumalarıyla birlikte Yüzevler Kebapçısı’nı basmasının ardından görevine son verilen Terim, sözleşmeye göre kalan alacaklarının tamamını isteseydi, 4.66 milyon Euro’ya hak kazanacaktı.

İran'dan teklif

İran'ın en büyük takımlarından İstiklal Spor Kulübü yöneticisi Rıza İftikari, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan’dan boşalan görev için ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu söyledi. İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, Mansuriyan’ın istifasının kulüp tarafından kabul edildiğini belirterek, “Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye’nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim” dedi. İran Persian Gulf Pro Lig’e bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu bulunuyor. İstiklal, bu sezon 7 maçta topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.

Süper Lig’in 20172018 sezonunda geride kalan 5 haftada hakemler, toplam bin 375 kez faul düdüğü çaldı. Opta verilerine göre, 2. haftadaki F.Bahçe-Trabzon maçı, en fazla faul kararının verildiği karşılaşma oldu (45). Hakem Ali Palabıyık’ın yönettiği mücadelede bordo mavililer 28, sarı lacivertliler 17 faul yaptı.