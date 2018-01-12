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Spor

Fatih Terim: Evra için aceleye gerek yok

Teknik direktör Fatih Terim, takımdaki forma şansı bulamayan oyuncuları denediği için transferde acele edilmemesini istedi

12 Ocak 2018 19:14


Marsilya ile sözleşmesini fesheden ve şu an boşta olan Patrice Evra ismi icin Terim'in acele edilmemesi yönünde talimat verdiği ögrenildi.

Antalya'nın Belek bölgesinde 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tempo artıyor. Takımı günde cift idmanla hazırlayan teknik direktör Fatih Terim yeni oyun taktiği üzerinde çalışmalar yaptırıyor. 

Sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giyemeyen Mariano ise takımla birlikte calışmalarını sürdürürken, ekstra idmanlar yaparak 2. yarıya hazırlanıyor. 

Tudor döneminde forma şansı bulamayan bir çok isimle yakından ilgilenen Terim, forma rekabetini arttırmak istiyor. Özellikle Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında iyi bir oyun sergileyen Donk'un ligin ikinci yarısında önemli bir alternatif olacağı öğrenildı. Antrenmanlarda dikkat çeken isimlerin başında ise Maicon geliyor. 

Ligin ilk yarısında 5 gol atan Brezilyalı stoperin son derece neşeli ve hırslı olduğu dikkatlerden kaçmıyor. 18 Ocak'ta oynanacak kupa maçına kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek Galatasaray, pazar günü hazırlık maçı yapacak. Sarı Kırmızılı takım Romanya 1. Lig'in son şampiyonu Vitorul ile karşılaşacak. (beIN Sports)

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