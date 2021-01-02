Fatih Terim-Ersun Yanal rekabetinde 5-1'lik üstünlük!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor bugün Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Fatih Terim ile Ersun Yanal rekabeti dikkatleri çekti. İki teknik adam arasındaki mücadelede Fatih Terim'in 5-1'lik bir üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadele, Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın 14. karşılaşması olacak.

İki teknik adam, 12 Süper Lig 1 de Süper Kupa olmak üzere bu zamana kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'i Fatih Terim kazanırken 1 maçı da Ersun Yanal 2002 yılında Gençlerbirliği'nin başındayken kazandı. Aralarındaki 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Şimdi gözler Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak maça çevrildi. Bakalım bu iki tecrübeli teknik adamın karşılaşmasında galip gelen taraf hangi isim olacak.

Fatih Terim-Ersun Yanal karşılaşmaları

23-02-2020 Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy 3 - 1

28-09-2019 Galatasaray Fenerbahçe Seyrantepe 0 - 0

14-04-2019 Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy 1 - 1

11-08-2013 Galatasaray Fenerbahçe Kayseri Kadir Has 1 - 0

02-03-2013 Galatasaray Ekişehirspor Eskişehir Atatürk 0 - 0

06-10-2012 Galatasaray Eskişehirspor Seyrantepe 1 - 1

22-01-2012 Galatasaray Eskişehirspor Eskişehir Atatürk 0 - 0

15-02-2004 Galatasaray Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs 2 - 2

31-08-2003 Galatasaray Gençlerbirliği Atatürk Olimpiyat 2 - 1

11-05-2003 Galatasaray Gençlerbirliği Ali Sami Yen 1 - 1

24-11-2002 Galatasaray Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs 0 - 1

18-12-1999 Galatasaray Denizlispor Denizli Atatürk 4 - 2

04-10-1996 Galatasaray Denizlispor Ali Sami Yen 2 - 0.