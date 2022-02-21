Fatih Terim'e sürpriz ziyaret

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e eski yardımcısı Necati Ateş, eski A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, eski tercüman Mert Çetin ve deneyimli oyuncu Arda Turan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Galatasaray 'da Fatih Terim döneminde görev yapan isimlerden Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve deneyimli futbolcu Arda Turan sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşım yaptı.

Dört isim, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile buluştu ve birlikte oldukları bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapılan paylaşımlar çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenildi.