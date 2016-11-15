Fatih Terim dünyanın en çok kazanan teknik direktörü

Fatih Terim, milli takım teknik direktörleri arasında, dünyanın en çok kazanan ismi oldu.

Yıllık 3 milyon Pound'luk kazancıyla dünyanın en çok kazanan teknik direktörü unvanını elinde bulunduran Sam Allardyce, rüşvet aldığına dair görüntüler ortaya çıkınca İngiltere Milli Takımı'ndan istifa etmek zorunda kaldı.

Sam Allardyce'ın istifasıyla, Fatih Terim dünyada en çok kazanan milli takım teknik direktörü oldu.

En çok kazanan 5 hoca şu şekilde:

Fatih Terim (Türkiye)

Yıllık Kazancı: 2.7 milyon pound

Tite (Brezilya)

Yıllık Kazancı: 2.5 milyon pound

Joachim Löw (Almanya)

Yıllık Kazancı: 2.15 milyon pound

Jurgen Klinsman (ABD)

Yıllık Kazancı: 2.01 milyon pound

Carlos Queiroz (İran)

Yıllık Kazancı: 1.62 milyon pound