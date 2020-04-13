Fatih Terim'den yönetime rapor: Muslera hariç herkes gidebilir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon için yönetimle görüştü. "Muslera hariç herkes gidebilir" diyen başarılı hoca iyi bir rakam olursa Radamel Falcao'nun bile satılabileceğini iletti.

Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle görüşerek gelecek sezon için düşüncelerini söyledi.

Terim, Muslera hariç diğer yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti.

İyi teklif gelirse satılacaklar

Fatih Terim'in Falcao, Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes gibi yabancıların da iyi bir teklif gelmesi durumunda gelir elde etmek için satılabileceğini söylediği ortaya çıktı.

Babel ve Diagne gönderiliyor

Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak.

Donk kalabilir, Selçuk'a jübile

Ryan Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı gibi oyuncular ise kalacak.