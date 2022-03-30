Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Rui Costa itirafı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışma fırsatı bulduğu eski Portekizli futbolcu Rui Costa'yı Galatasaray'a da istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini itiraf etti.

Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışma fırsatı bulduğu eski Portekizli futbolcu Rui Costa hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, şu anda Benfica'nın Başkanlık görevini yürüten Rui Costa’nın doğum günü için Record’a verdiği röportajda birbirinden dikkat çeken konulara değindi.

"Rui Costa yakın zamanda 50 yaşına girecek, onun için özel bir mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan Terim, şunları kaydetti:

"Öncelikle onun 50 yaşında olduğuna inanmanın imkânsız olduğunu söylemem gerekir. Onu daha önce hiç tanımasam ve birlikte çok güzel hatıralar biriktirmemiş olsam, çok rahatlıkla 30-35 yaşında olduğuna beni inandırabilirdiniz. (gülerek) Ne diyebilirim ki? Onunla aramızda her zaman farklı bir ilişki oldu. Bunu baba-oğul, abi-kardeş veya çok iyi iki kardeş olarak, nasıl isterseniz o şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu özel günde kendisine bana her zaman bulunması bu zor duyguları hissettirdiği için teşekkür ederim. Sadece ailesi veya Portekiz futbolu için değil, 1972 yılının 29 Mart’ı tüm futbol dünyası için çok önemli bir tarih. O, kendi jenerasyonunun en özel oyuncularından biriydi, artık onun kalitesinde ve sahip olduğu vizyonunda futbolcular görmek hiç kolay değil. Hayatını futbola adayan bir insan olarak, kariyeri boyunca bıraktığı iz ve nesillere aktarılacak olan yeteneğini bizlerle paylaştığı için de kendisine minnettarım. Ama hâlâ çok genç ve futbol için yapacağı şeylerin sınırı yok. Yapacaklarını izlemek için heyecan duyuyorum."

"Galatasaray’a da istedim ama olmadı"

"Fiorentina’da gerçek bir efsaneydi, hem kulüp için hem de şehir için bir idoldü. Uzun süredir kulüpteydi ve artık bir adım daha ileri gitmesi için gereken zaman gelmişti. Ben Fiorentina’ya imza attığımda da, daha öncesinde de adı sürekli İtalya’nın ve Avrupa’nın en büyük kulüpleri ile anılıyordu ama 2001-2002 sezonu öncesi kulübün ihtiyaçları doğrultusunda transfer ihtimali artık daha fazlaydı. Milan’ın başına geçtiğimde, transfer listemin ilk sırasında o vardı. O her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir liderdi, bu yüzden onun Fiorentina’dan Milan’a geçmesi hiç sürpriz değil. Onu daha sonra Galatasaray’a da istedim ama olmadı. İnanın, Türkiye Milli Takımı’na dâhil etme ihtimalim olsa, kesinlikle onu da değerlendirmek isterdim (gülerek)."