Fatih Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan ile ilgili kararına tepki gösterirken "Kulübümüz hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Sonuç itibarıyla benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA lisans veriyor, TFF bu lisansı onaylamıyor ama Oğulcan, Avrupa Kupası'nda oynamıyor. Böyle komik bir durum. Bu konuyu zaten Tahir Kıran başkanla çözeriz" dedi.

Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim "Şu yangın belasından bir an önce kurtuluruz umarım. İnsanın canı ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan görmek çok daha acı verici. Kimsenin tadı yok" ifadelerini kullandı.

"Bu konuyu zaten Tahir Kıran başkanla çözeriz"

Fatih Terim, TFF Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan ile ilgili kararını da yorumladı:

"Kulübümüz hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bugün de başkan yardımcımızı izledim. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında herkese doyurucu bilgiler verdi. Sonuç itibarıyla benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA lisans veriyor, TFF bu lisansı onaylamıyor ama Oğulcan, Avrupa Kupası'nda oynamıyor. Böyle komik bir durum. Bu konuyu zaten Tahir Kıran (Rizespor Başkanı) başkanla çözeriz. Orada bir sıkıntımız yok ama mantığa uymuyor. Beni üzüyor. Bu konuya fazla girmek istemiyorum çünkü başkan ve yönetimimiz doyurucu bilgi veriyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum çünkü diğer alanı dolduran arkadaşlarımız gerekli şekilde konuşuyor."

Falcao ve Feghouli açıklaması: Galatasaray'ın yeni yapılanmasında yüksek ücretlerin karşılanamayacağı ifadesi var

Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile ilgili soruya cevap veren Terim "Başkanımızın, kulübümüzün yeni model yapılanmasında söylediği bir cümle var. Yüksek ücretlerin karşılanamayacağı ifadesi var. Kulübümüz birtakım kararlar aldı. Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş, değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Biz kulüp olarak Florya'da son yıllarda ayrılan oyuncularımıza güzel şekilde veda ettik. Gelirken karşılamayacağız, giderken yolcu edeceğiz. Umarım en kısa sürede hem kulübümüz hem de oyuncularımız adına yakışan bir çözüm bulunur" şeklinde konuştu.

"Takımımıza yeni oyuncular katmayı düşünüyoruz"

Fatih Terim, şöyle devam etti:

"Takımımıza yeni oyuncular katmayı düşünüyoruz. Yani her saniye, her gün Galatasaray'dan bir şey bekleyebilirsiniz. Buna kararlıyız; başkanımız, yönetimimiz ve ben. Morutan yetenekli bir oyuncu. Beğendiğimi ifade ettim. İşin ekonomik boyutunu da açıkça ifade ettik. Başkan da 'Vermeyiz' dedi. Açıkçası Morutan'ı beğeniyoruz, eyvallah, konu nereye gider bilemem ama bazı bölgelerin daha aciliyeti var."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.