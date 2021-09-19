Fatih Terim'den taraftara mesaj: İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var; bu hoş değil

Galatasaray, Alanyaspor'a sahasında 1-0 yenilirken; teknik direktör Fatih Terim maç sonunda kadrodan ve seyircinin protestosundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor yenigilsi sonrası yayıncı beIN Sports'a kadro seçimiyle ilgili konuştu, "Rotasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?' diye çok düşünmüştüm. Ama yapmalıymışım. Sözüm sahaya ama maalesef devamlılık olmadı" dedi.

İlk yarı üstün olmadıklarını buna karşın net pozisyonlar da yakaladıklarını söyleyen Terim, "İkinci yarı değişikliklerle bence oyunu elimize aldık. Özellikle ikinci yarı atakta, blok arasında, pozisyonda varız. En önemlisi doğru dizildik. Hatta hücum sürekliliği de aldık. Ama burada topu içeri atmalıydık. Atamayınca da hiç de beklemediğimiz bir anda, Alanya hiç gelmedi aslında. Golü atamadık, mağlup olduk. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Taraftarların bazı oyunculara tepkisine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında birtakım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz" diye konuştu.

Taraftarların oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil. Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoş gören, destekleyen bir taraftardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil" sözleriyle durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

"Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız"

Maç sonrası basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Terim, oyunculara yapılan protestolara tepki gösterdi ve "Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Galatasaray'a en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız ama Yedlin'i çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler ve etkiler var. Maçtan sonra 8 oyuncu yenilenmeye çıktı, Ali Sami Yen'de oyuncularımıza küfür ediliyor. Arkamızdan oyuncularımıza edilen küfürleri bizzat duyuyoruz. Burada enteresan bir şey var. Bizim için en büyük tehlike budur. Bu çocuklar bunların hiçbirini hak etmiyor. Daha 5. maç. Buraya namağlup gelmişiz ve üç gün önce tarihi bir zafer almışız ama bu nedir? Oyun 0-0 iken yuh çekiliyor. Statta olan bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Yapılanlar iyi değil. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bugün en çok üzüldüğüm bu" dedi.

"Burada da hatalıyım herhalde"

Terim, üç gün arayla maç yapmayı bazı oyuncuların kaldıramadığını vurgulayarak, "Burada da hatalıyım herhalde. Bunu da öğrenmiş olduk. Bazen böyle maçlarda Galatasaray'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmekti. Bugün bunu başaramadık. İkinci yarı yarım saat iyiydik ama bir türlü golü bulamadık. Epeydir 3 santrforumuzdan gol sesi de yok. Bizim bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi. Ondan sonra daha rahat edebilirdik. Geçemeyince fiziksel olarak düştük. Hatalar da fazlalaştı. Rakip sahada kaptırdığımız döndü ve kalemizde gol oldu. Bizim adımıza iyi bir gün değildi. Demek ki ciddi rotasyonlu gitmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

DeAndre Yedlin'in tepkilerden çekindiği için atması gereken pozisyonlarda orta yapmadığını dile getiren Terim, "Normalde çıkarmam, çok isteneni de sokmam. Herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli. Bu bizim lehimize olsa, 'Bu işlere devam edin.' deriz. Bu işler nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır yönlendirmeler var. Nereye gideceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.

Diagne'nin kadroya alınmaması

Fatih Terim, kadroya almadığı Mbaye Diagne'nin yerine daha iyi çalışan oyuncuları tercih ettiğini söyledi.

Son 2 resmi maçta kadroda olmasına rağmen görev vermediği, Alanyaspor maçının da kadrosuna almadığı Diagne'nin durumunun sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Hafta içinde daha iyi çalışan oyuncuları kadroya aldım." dedi.

Terim, maçın son bölümlerinde kendisini yere bırakan ve oyundan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırı yorgunluktan dolayı kenara alındığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, yeni transferlerden Gustavo Assunçao'nun ne zaman forma giyeceğinin sorulması üzerine, "En kısa zamanda onu da göreceksiniz. Bize adapte olmasını bekledik. O da oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, ilk 11'de oynayanlar ile yedekte bekleyenlerin yakın kalitede olması gerektiğine dikkati çekerek, "Devre arasında Sofiane Feghouli, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed girdi. Onların girişiyle oyunu rakip yarı alana yığdık. Sonrasındaki yarım saatte birçok pozisyona girdik. Yedeklerin kalitesinin artması ve biraz daha güçlenmesi konusunda fikrim değişmedi. Böyle devam ederse bazı oyuncular demek ki 2 numara da olamayacak. Tercih haklarımızı daha çok mücadele eden, ne için girdiğini bilen oyunculardan yana kullanacağız. Oturan da sonradan giren de oynayan da gereğini yapacak." şeklinde görüş belirtti.

Marcao'nun eksikliği

Fatih Terim, cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Marcao'nun önemli bir futbolcu olduğunu aktaran Terim, "Muhakkak ki oyun kurmamızda Marcao, tekniği ve sol ayağıyla bizim önemli silahlarımızdan biri. Ancak yapacak bir şeyimiz yok. Cezası devam ediyor. Marcao'suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir." diye konuştu.