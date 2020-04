Fatih Terim'den penaltı tepkisi ve kırmızı kart itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından ev sahibinin penaltı pozisyonu için "Hakemlerle ilgili pek konuşmuyorum ama bugün cevap vereyim. Penaltı pozisyonu net değil, gri bir pozisyon. Hakem vermemiş. Bildiğim kadarı ile böyle bir durumda VAR devreye girmez. Olağanüstü bir durumda, yüzde yüz bir hata yapmışsa o zaman çağır" dedi. Terim, Saracchi'nin ise direkt kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, Sivasspor lehine verilen penaltı kararına tepki gösterirken Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi:

"Devreye 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı"

"İlk yarıdan sonra devreye 1-4 1-5 girmemiz lazımdı. İlk yarı için herkes bir parantez açmalı bu oyuna. Oyunumuzun yanında kaybettiğimiz iki puana yazdık oldu. Sivasspor evinde çok güçlü bir takım, evinde götüren bir takım. İki farkla falan girseydik, ikinci yarıda farklı bir oyun oynanacaktı. Yine kazanabilirdik. Oyuncularımın ortaya koydğu karakterden, performanslardan ve düşüncelerimizi yerine getirmelerden memnunum."

"Böyle bir durumda VAR devreye giremez"

"Biz inşallah böyle oynamaya devam edeceğiz. Hakemlerle ilgili pek konuşmuyorum ama bugün cevap vereyim. Penaltı pozisyonu net değil, gri bir pozisyon. Hakem vermemiş. Bildiğim kadarı ile böyle bir durumda VAR devreye girmez. Olağanüstü bir durumda, yüzde yüz bir hata yapmışsa o zaman çağır."

"Saracchi kırmızı kart görmeliydi"

"Serkan (Çınar) hocanın hakemliği bitti Rize'de ortalığı ayağa kaldırdılar nizami penaltı için. Onun günahı neydi, hakemliği bıraktı? Mete Kalkavan son dönemde iyi maçlar yönetiyordu ama mesela Saracchi'nin de direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi. Çok ağır hatalarda gidiliyor bildiğim kadarıyla VAR'a. Yüzde yüz bir gol pozisyonu değil, kenarda."

Derbi yorumu

"10 puan gerilerden gelen bir takım olarak her puanın kıymetini bilmek lazım. Bugün de bu iki puanın kıymetini bilmemiz gerekiyordu. Buradan sonra bir devre yok, artık her maç önemli, her şey önemli. Telafi edeceğiz bu kaybı, etmememiz için hiçbir sebep yok. Beşiktaş iyi bir takım, derbiler hiçbir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Kendi evimizde kendi seyircimizle beraber alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımızı inanıyorum. Kazanmak için çıkacaktır her zaman olduğu gibi Galatasaray."

"Fikstür neye göre zor"

"İyi oynamaya devam edeceğiz. Fikstürle bir alakam olmadı. Bu zor diyorlar da, neye göre zor, kime göre zor? Sivasspor maçından önce konuşsak böyle bir tablo çıkar mıydı? İstediği gibi başlayan bir Sivas vardı ama sonradan başka bir duruma geçildi. Oynamazsanız hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman da hiçbir yerde kaybetme ihtimaliniz yok ancak işte böyle esrarengiz işler olunca kaybedebiliyorsunuz."