Fatih Terim'den Lazio maçı yorumu ve Marcao açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacakları mücadele öncesinde konuştu. Karşılaşma ile ilgili görüşlerini dile getiren Terim, Marcao'yu yarınki maçta oynatabileceğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçını Lazio ile yapacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Marsilya, Lazio ve Lokomotiv ve Galatasaray 4'lüsü Avrupa kültürü olan, Avrupa'da çok bulunmuş köklü kulüpler. Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio... Sarri yönetiminde çok iyi ve güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynayabilirler.

Marsilya da çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman buralarda oynayan, buralara alışmış bir takım. Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Şu oyuncu daha iyi ya da önde demek, diğer oyunculara haksızlık olur. Lige de iyi başladılar son Milan maçına kadar ama karşısında da, neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş ve yaş ortalaması çok genç olan bir Galatasaray var. Muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirip yolda bir kazaya sebebiyet vermemesi için uğraşacağız."

"Evimizde ilk kez oynuyoruz"

"Bu tarz arenalarda oyuncuların kendilerini göstermesi gerekir. Takımımıza ve genç oyuncularımıza güveniyorum. İyi bir fikstürle başlamadık. İçeride Lazio, dışarıda üst üste 2 deplasman... Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Kendi evimizde ilk kez oynuyoruz. Bu maçların 8'ini de kaybetmedik. Kendi taraftarımızı da özledik. Grup zor ancak elimizden geleni yapıp üst tura çıkmak için uğraşacağız."

"Bizi özlediğini düşünüyorum"

"Bunu ısrarla vurguluyorum. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru ve desteği. Onlarla beraber Ali Sami Yen'de yazılan tarihleri düşündüğümüzde, çok kupalar kazanmışız. Hele hele pandemi nedeniyle uzak kaldığımız bu dönemde, futbolun tadının tuzunun taraftar olduğu ortaya çıktı. Bizim onları özlediğimiz kadar onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Galatasaray'ın taraftarıyla birlikte sahada yakaladığı tempo ve ritm çok önemli. O yüzden heyecanlıyız. Taraftarın önüne ilk kez çıkacak oyuncularımız var. Maçtan önce taraftarlarımızın onları iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Bizde oyuncuya tesir eden bir taraftar desteği var. İnşallah sonu güzellikle ve iyi bir sonuçla biter."

"Marcao'yu oynatabilirim"

"Savunmada güçlü seçeneklerimizin olduğu kesin. Kimin oynayacağına henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç halinde savunmadaki 4 arkadaşımız da yardımcı olacaktır. Beni sevindiren bu. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim ancak kadroyu henüz hazır hale getirmedim."

"Özel hazırlamaya çalışıyoruz"

"Çarşamba-Pazar'ın sıkıntılı yanları bunlar. Bugün Barış Alper'in eline atel ya da korumayla bir şeyler yapıp antrenmana çıkarabilir miyiz diye doktorla konuştum. Basın toplantısı sonrası hem Feghouli'yi hem de Emre'yi tekrar deneyeceğiz ama şundan emin olabilirsiniz ki, ufak tefek durumların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşnut değilim. Futbolcularım da bunu biliyor. Deneyeceğiz, özel olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Belki bugün değil de yarın dizeceğim takımı sahada. Geri bildirimi aldıktan sonra fedakarlık yapmaları da hoşuma gidiyor. İnşallah da iyi olurlar. Deneyeceğiz."

"Yolda arızaları göreceğiz"

"Trabzonspor'da çok iyi ve hakim oynamışız 45 dakikada. Bu yeni kurulan genç takımın yolda yaptıkları arızaları göreceğiz. İnşallah bu, onaramayacağımız bir yere götürmez. Onlar uğraşacak biz de destek vereceğiz ve iyisini bulacağız."

"Ağır şekilde eleştirmek doğru değil"

Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yergİnize bir sınır koymak zorundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu, ağır şekilde eleştirmek bence çok doğru değil

"Cezaların en ağırını verdik"

Kerem de bizim önemle üstünde durduğumuz bir evladımız. Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Başkandan yönetime, basın da dahil Kerem'e sahip çıkmıştır. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Sonunda öpüşerek ayrıldılar

"Kerem'e yormak doğru olmaz"

Kolay atlatılacak bir travma değildir ama Kerem de profesyonelce, beyefendi gibi devam etti, sarıldı, oyununu oynuyor. Bazı davranışları bazı yerlere hoş gelmiyor olabilir ama Kerem iyi bir genç. Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz.

"Yediğimiz gollerde kerem'i suçlamak..."

Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak doğru olmaz. Marcao varken de gol yedik. Galatasaraylı olanların yapacağı tedaviyi başka kimse yapamaz. Söyleyecekleri iki cümle bizim de işimizi çok kolaylaştırır. Etkileniyorlar. Gençleri hep beraber kazanalım.

"Babel çok iyi bir oyuncu"

Babel çok iyi bir oyuncu. O yüzden aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Sakatlık geçirdi, pandemide bir şeyler oldu. Belki de form grafiğindeki zigzak, Babel'e başka türlü bakılmasını sağladı. İyi bir oyuncu, iyi bir profesyonel. Gençler için de iyi bir model. Trabzonspor maçında 2-3 pozisyona girebilirdi. 1-2 pozisyonda da ona vermediler. Babel'den memnunum. Olağanüstü şeyler beklediğim bir oyuncu. Bunu yapabilecek bir isim. Tecrübesiyle, futbolculuğuyla bize katkı verdiğini düşünüyorum.

"Ben bir Messi hayranıyım"

Bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda Barella'yı çok beğendiğinden bahsettiğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Hiç tanımam da, alma ihtimalimiz de yok. Çok beğeniyorum. Orta saha oyuncusu olarak, yetenekleri olarak beğeniyorum. Ben bir Messi hayranıyım. Bence 1 de Messi, 2 de Messi 3 de Messi. Yıllardır bana sorarlar, hep söylerim. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok. İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim ama ben Barella'yı söyledim. Oyunun birkaç tarafını oynayabilecek, çok koşan ve mücadele eden, iyi bir orta saha örneği olarak söylerim. İtalya Milli Takımı'nı analiz ederken, kimler öne çıkıyor sorusu geldiğinde, ben de Barella dedim. Özel bir sebebi yok" dedi.