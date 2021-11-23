Fatih Terim'den futbolculara: Derbiyi unutun, unutturun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün yapılan idman öncesinde futbolcularla toplantı yaptı. Marsilya maçının önemine dikkat çeken Terim, "Bu maç sadece gruptan çıkma maçı değil aynı zamanda derbiyi unutturma fırsatıdır. Derbiyi unutun ve unutturun" dedi

Evinde ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 2-1 kaybederek moral kaybeden Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yla karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra Nef Stadı’nda konuk edeceği Fransız rakibine yenilmesi halinde grupta işleri zora sokacağını bilen sarı-kırmızılılar, hiç ara vermeden hazırlıklara başladı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Florya’da gerçekleşen dünkü antrenmanın öncesinde, teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla toplantı yaptı. Fenerbahçe önünde iyi mücadele ettiklerini ancak kazanmak için bundan daha fazlasını ortaya koymaları gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adamın, “Önümüzde derbiden daha önemli bir maç var. Ligde telafisi var ama orada yok… Avrupa Ligi’ne iyi başlayıp devam ettik. Şimdi ise sonuca bağlama zamanı... Bu maç sadece gruptan çıkma maçı değil aynı zamanda derbiyi unutturma fırsatıdır. Derbiyi unutun ve unutturun” şeklinde seslendiği kaydedildi.