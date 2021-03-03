Fatih Terim'den Florya'da ekstra mesai

Süper Lig'de son 8 maçtır üst üste kazanan Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ekstra mesai yaptığı ifade edildi.

Teknik Direktör Terim'in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirtildi. Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yaptığı söylendi. Terim'in sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalıştığı aktarıldı.

Kaptan eşlik ediyor

Fatih Terim'e bazı günler kaptan Arda Turan'ın da Florya'da eşlik ettiği belirtildi. Geçen yıldan bu yana kamp sistemini kaldıran Fatih Terim'in kararıyla futbolcular maçlardan önce tesislerde kalmak yerine evlerine gidiyor. (Takvim)