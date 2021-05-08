Fatih Terim'den derbi yorumu: Vazgeçmiş, bırakmış değiliz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki kritik Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçını kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncu tercihleri maça göre değişebilir ama beraber oynama alışkanlığı oluşan oyuncularla geçmek istiyorum bu süreci. Bireysel performansların takım oyununa olumlu katkı sağladığı bir maç izleriz inşallah" dedi.

"Birçok finaller oynadık, bu da onlardan biri" diyen Terim, "Bu senenin finali. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama umarım bu maçı kazanırız, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımıma güveniyorum, bu tip oyunlara ben alışığım. Vazgeçmiş, bırakmış değiliz" şeklinde konuştu.