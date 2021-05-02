Fatih Terim'den derbi açıklaması: Eğer kazanamazsak, Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, kendilerini tebrik ederiz ve alkışlarla yollarız

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı ve önümüzdeki hafta oynanacak derbi maça değindi. Terim, "Eğer kazanamazsak, Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, kendilerini tebrik ederiz ve alkışlarla yollarız" dedi.

Haftaya oynanacak Beşiktaş maçına dair görüşlerini dile getiren Terim, "Fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz, aksi takdirde yüzde 1 dahi ümit kalmayacak. Eğer kazanamazsak geçeriz kenara, oyuncularımızla beraber Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız, kendilerini öyle uğurlarız. Diğer türlü şansımız devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Süper Lig’de her şeyin her dakika nasıl olduğu, nasıl skorlarla biteceği hakikaten bilinmiyor. Onun dışındaki skorlarda Beşiktaşlı dostlarımızı sevgiyle kucaklarız, kendilerini tebrik ederiz, futbolcularımızla beraber bütün heyetimiz diziliriz, alkışlarla yollarız" dedi.