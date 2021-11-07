Fatih Terim'den beraberlik yorumu: Hak ediyoruz bazı şeyleri

Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray bir puanla yetindi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bireysel hatalar nedeniyle yenen gollere dikkati çekerek, "Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolünü alamıyor. Durup dururken bir tane pas atıyoruz. Bu sene bu veya buna benzer çok pozisyon yaşadık" dedi.

1-0 geriye düştüğü maçta son bölümde Mostafa Mohamed'in golüyle skoru 1-1'e getiren sarı-kırmızılı ekip sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, "Kaybettiğimiz puandan dolayı üzgünüz. Hiç pozisyon vermezken tesadüflerin haricinde yenilen gol var. Oyuna hakim olan, oyunu kontrol altında tutan, ancak üçüncü bölgede biraz etkisizdik. Kerem'in ve Halil'in herhalde yorgunluğu var. Numaralara, maç sonu istatistiklere bakarsak nasıl 1-1 bitti dersiniz ama bazen futbol istatistiklere de sığmayan bir oyun" dedi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "İki golü de aşağı yukarı biz attık. Biraz geç hareketlendik. Daha önce bir gol daha bulabilirdik. Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüm. Ama lig devam ediyor. Biz de buradayız. Oyunumuza her geçen gün bazı şeyler katıyoruz. Bazı şeylerde biraz daha çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Gol atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz veyahut topun kontrolünü alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçtikten sonra orayı daha iyi kullanmalıydık. Ama içeriden çıkıyor, direkten dönüyor. Topu rakibe atıyoruz. Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolünü alamıyor. Durup dururken bir tane pas atıyoruz. Bu sene bu veya buna benzer çok pozisyon yaşadık. Ancak daha iyi günlere gideceğiz inşallah" diye konuştu.

“Ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım”

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Lider Trabzonspor ile arada ciddi bir fark olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Az bir puan farkı yok. İstemezdik böyle olmasını ama maalesef oluyor tabii. Kapatmaya çalışacağız bu farkı. Kapanır hepsi. Çünkü daha fazla maç oynuyoruz geçmiş yıllara oranla. Ancak ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım. Bırakacak halimiz yok. Bizim puan kaybettiğimiz gibi herkes puan kaybedecek. Ama bu durumu kabullenecek halimiz yok. Her takıma saygı duyuyoruz, kapanması için de uğraşacağız” dedi. Daha önce duran toptan çok gol bulmalarına karşın son dönemde bu konuda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Terim, “Duran toptan çok gol atan takımda da biz hocaydık, atmayanda da biz varız. Burada basit bir kavram vardır, herkes için ölçüler ayrıdır. Ölçüler sınırlı olduğu için, sizin de yapacağınız işler bellidir. Bu büyük ihtimalle, oyuncu tipleriyle ilgili bir durum. Çıkar adam yükselip o topa kafayı vurur, başkası yükselemez vuramaz. Bunların hepsini teknik adamlar çalıştırır. Ama oyuncu karakterleri ve oyuncu tipleri de bunun için önemlidir. Bizim orta sahalarımız, defanslarımız, hücumculardan daha fazla atmıştır belki. Bunun üzerinde duruyoruz. Son yıllarda duran topların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazen oyunu bununla çözersiniz. Son dakikada Diagne’nin vurduğu kafada Barış koşusuna devam etse, Caner’den önce boş kaleye atacaktı. Bu durum gerçekleşse bazı maçları çözerdik. Çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"Ben de istemem, Galatasaray da böyle bir galibiyet istemez" Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya yaptıkları başvuru hakkındaki soruyu, "Eğer o dakikadan itibaren oynanacaksa Galatasaray'ın böyle bir itirazı olmaz. Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey de olmaz. Ne kabahati var Lokomotiv Moskova'nın? Ben de istemem, Galatasaray da böyle bir galibiyet istemez. Oyuncularım da istemez. Eğer bu kural hatası tekrar ettiriyorsa, tekrarı isterim. Gerekirse mağlup olurum ama beraberliği istemem. Galibiyet için oynarım." şeklinde cevaplandırdı. Tecrübeli teknik adam, maçın son bölümünde alan ihlali nedeniyle sarı kart gördüğünü hatırlatarak, "Hakeme üzüldüğümü söyledim. Ben oyuncumu ikaz için bağırıyorum. Ben görmedim, oyuna daldım. Haklıydı kart vermede. Kendisi de 'Niyetinizi biliyorum.' dedi. Yanlışlıkla biraz girdim. Hatta 'Arsa mı bu, satın mı aldık.' şeklinde espri yaptım. Ama kural da bu, vermek gerekiyordu. Yoksa orada herhangi bir söylem yok." değerlendirmesinde bulundu.

“Hakem verdiği sarı kartta haklıydı”

Maç içinde birçok oyuncunun kayarak düşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, “Herkes kayıp düştüğüne göre sahada problem var demektir. Bazı şeyleri atlıyoruz. Halil’in ilk yarıda bir kafa pozisyonu var. 6 pasın içinde bundan daha müsait bir pozisyon yok. Biz bu tip golleri atamıyoruz, hiç bahsedilmiyor bile. Cicaldau ve Berkan’ı bilerek ters ayak oynatıyoruz. İkisi de böyle rahat ediyor. Babel, Kerem, Emre ve Morutan’dan hangisi oynarsa 4’lü hücum edip, 2 bekimizi de buraya getiriyoruz. Eğer 3 orta sahayla oynuyorsak, 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuların daha çok pozisyon bulması lazım. Diagne ve Mustafa gol konusunda Halil’den daha öndeler ama Halil de oyun olarak onlardan daha öndeler. Buna bir çözüm bulacağız” dedi.

Son olarak maçta gördüğü sarı kartla ilgili konuşan Terim, “Hakeme ben üzüldüğümü söyledim. Hocam yanlışlıkla sahaya girdiniz dedi. Halbuki ben ofsayt pozisyonunun önden başlamasını ikaz etmek için bağırıyordum. Ama kural bu. Sahaya tam girseniz kırmızı kart. Haklıydı verdiği kartta ve kendisi de söyledi. Ben de kendisine üzüldüğümü söyledim ‘Bu sene kart yemek istemiyorum’ dedi. Hatta kendisine de espri yaptım ve ‘Arsa mı bu, satın mı aldık’ dedim. Bir pozisyon ofsayttı. Bizim sahadan başlaması gerekirken, önden başladı. Gol olsa ne olacak. Hatta ben Feghouli’ye bağırıyordum ‘Oradan değil’ diyerek. Bu arada biraz girmişim sahaya. Niyetimiz belliydi, aksi takdirde kırmızı karttı. Haklılar, kuralı uyguladılar” diyerek sözlerini tamamladı.