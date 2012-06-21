Fatih Terim, dayısını son yolculuğuna uğurladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden dayısı Şahin Kalalı’nın (65) Adana’daki cenaze törenine katıldı.

Adana Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine annesi Nuriye Terim ile katılan Fatih Terim’in üzgün olduğu, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Törende yer alan Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, Terim’e başsağlığı dileğinde bulundu. Fatih Terim’in de aile üyelerini teselli etmeye çalıştığı gözlendi.

Kalalı’nın cenazesi kılınan namazının ardından, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Terim, burada yaptığı açıklamada, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan başta Vali Coş olmak üzere herkese teşekkür ederek, ”Tüm Adanalılara sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah geride kalanlara uzun ömür versin” dedi.