Fatih Terim, Culio tartışmalarına sert cevap verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde oynayacakları Orduspor maçı yaklaşırken kiralık oyuncuları Culio ve Stancu ile ilgili ortaya atılan iddialara sert bir dille cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisinin 7 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Kanaltürk ekranlarında yayınlanan Telegol programına telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalar yaptı.



Orduspor'da Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Emmanuel Culio ve Bogdan Stancu hakkında son günlerde çıkan iddialara değinen Terim, Mor Beyazlı kulübün başkanı Nedim Türkmen'e sert yanıtlar verdi. Nedim Türkmen'in telefonda başka, televizyonlarda ise başka konuştuğunu belirten Terim, Culio ve Stancu'yla hiç görüşmediğini vurguladı.



Programa telefonla bağlanan Fatih Terim, konuşmasına "Biriniz savcı, biriniz yargıç, almışssınız karşınıza da bir yalancı şahit, asıyorsunuz, kesiyorsunuz" diyerek sert bir giriş yaptı. Programdaki diğer konuklar bu girişin ardından sessizliğe bürünürken Terim konuşmasına şu şekilde devam etti;



"Nedim Bey siyasete atılacağı için böyle konuşuyor"



"Öncelikle ben durup dururken Culio ile ilgili bir beyanat vermedim. Bana bir basın mensubu Riera'nın sol kanatta iyi oynamadığını ve Culio'yu arayıp aramadığımı sordu. Artık dünyada bir futbolcu 6 ay evvel başka takımla sözleşme imzalıyor. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde rakip düşüyorlar, birbirlerine karşı oynuyorlar.

Daha sonra Nedim beyle de konuştuk. Ancak Nedim bey telefonda başka, ileride siyasete atılacağı için burada başka konuşuyor. Nedim Bey'in açıklamalarının ardından ben kendisini aradım. Sayın başkan ben Culio'nun seneye bize döneceğini düşünüyordum dedim. Bana hoca böyle demek zorundaydım dedi. Virgülü koyduk bıraktık. Taffarel Brezilyalı değil mi, Alex Brezilyalı değil mi? Bunlar birlikte yemek yiyebilir mi? E, Culio da yiyebilir."



"Biz mi maç oynanırken transfer dönemi açık olsun dedik?"



"Bizi itham ettiğiniz sorular ilgilendiriyor. Beni Ordunun oynatıp oynatmaması ilgilendirmez. Galatasaray telefon açıp oynatmayın mı diyecek? Biz ne böyle bir liderlik isteriz, ne şampiyonluk isteriz. Böyle bir şey olur mu? Biz başkalarının iç işlerine karışmayız.

Yiğit Gökoğlan transferine dikkat çekiyorlar. Manisa'da bize en iyi oynayan Yiğit. İkincisi Amrabat diyorlar. Siz de demediniz mi "Galatasaray'a karşı en iyi oynayan Amrabat" diye. Biz mi istedik Federasyon'dan maç oynanırken transfer dönemi açık olsun diye.Galatasaray'ın hiçbir mensubunun böyle bir sözü olmaz. Galatasaray kulübünü kimse kullandırtmaz Nedim Türkmen'e."



"Arda'nın gideceğini bilseydim..."



"Neymiş, ben Culio'nun kafasını karıştırmışım. Ya benim böyle bir niyetim olabilir mi? Benim iznim olmasa sezon başında zaten alamazdınız. Nedim Bey, Orduspor Başkanı gibi konuşmuyor. Ben şimdi yine söylüyorum. Eğer Arda'nın gideceğini bilseydim Culio'yu göndermezdim. Biz o gün Culio'yu verdik. Devre arasında da geri alma gibi bir durumumuz olamazdı.

Ben 3 ay önce bir basın mensubunun sorusuna böyle cevap verdim diye mi oynamıyor Culio? Arkadaşlar allah aşkına neredeyiz? Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Basını seven, bayılan birçok arkadaşımız var için içinde. Ben diyorum ki, biz kimseyi ama kimseyi hayatımız boyunca ayartmadık."



"Culio ve Stancu ile tek kelime konuşmadım"



"Ben ne Culio ile, ne de Stancu ile telefonda tek kelime konuşmadım. Sadece sezon başı göndermek istemediğimi söyledim. Bizim onlarca kiralık oyuncumuz var. Kiralık oyuncu verenler takip ederler. Geri dönmeliler mi diye. İyi teknik adamlar, büyük kulüpler, dünyanın her tarafında böyledir. Bağlanmamak için bir saat bekledim. O kadar tahrik ettiniz ki dayanamadım."



"İlk maçta ikisi de oynamadı mı?"



"Bizim maçta oynasa nolur, oynamasa nolur. İlk maçta oynamadı mı ikisi de? Bize karşı oynayamasın diye madde koymayan tek hoca benim. Yapmayın Allah aşkına, Fatih Terim'i alet etmeye çalışanlara prim vermeyim. Burada kırk kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliyoruz. Benim lafım çok açık ve net. Ben diyorum ki Arda'nın gitmesi bana sürpriz oldu. Gideceğini bilseydim Culio'yu vermezdim."