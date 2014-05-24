Fatih Terim: Buse çok ağladı nikahı kıydık

A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı, Ekim ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. 16 Mayıs'ta evlenmeyi planlayan çift Soma'da yaşanan facianın ardından bir basın açıklaması ile düğün törenlerini ertelediklerini duyurmuştu.

Posta’nın haberine göre, çift geçtiğimiz hafta aile arasında gerçekleşen sessiz sedasız bir nikah töreni ile evlendi. Terim kızı Buse Terim'in evlenmesinin ardından, “Şu an Maldivler'de balayındalar. Buse çok ağladı. Her genç kız gibi balayına gitmek, yeni yuvasına yerleşmek istiyordu. Biz ataerkil aileyiz. Bunlar için nikahın olması şart. Biz de nikahı yaptık” dedi.