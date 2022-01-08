Sahasında Giresunspor'a yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik; bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz" dedi. Terim, taraftarın "Söylesene Fatih hoca bu takım niye oynamıyor" protestosuna da yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Taraftarın tepkisini duydum. ‘Niye oynamıyor’ diyorlar. Şu ana kadar oynayan bir takım var, bugün iyi oynamadık. Çünkü gol bizi çabuk kırdı" diye konuştu.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılar son 9 maçta 8. puan kaybını yaşadı.

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşta maçı değerlendirdi. Terim’in açıklamaları şöyle:

“Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelmeden gol yemeye veya ilk gelen toptan gol yemeye… Yedikten sonra kırıldık, çabuk kırıldık. Bariz ve basit golleri atamıyoruz. Bunu da söylemekten gına geldi.”

"Çok üzgünüm"

“Galatasaray’da ben buna alışkın değilim. Galatasaray takımı da hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışa da kabulüm ama artık biz inişe doğru gidiyoruz. Golcülerimiz de yok. Galatasaray takımı sahaya kimle çıkarsın çıksın bu golleri atmak zorunda. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik, bu projeyi savunuyoruz. Üzgünüz. Hakikaten üzgünüz. Yaşayacağız, göreceğiz, yaşamak varmış! Sonuna kadar devam edeceğiz. Ama gerçekten çok üzgünüm.”

"Taraftar kızabilir, tepki gösterebilir ama kırıcı olmamalı"

“Maç bitince içeri gidiyordum ama tepkiyi duyunca geri geldim. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum. Biz oyuncu iken soyunma odasında ağlardık. Oyuncularıma da onu söyledim. Kötü sözleri, kötü tepkileri hak etmiyorlar. Taraftar kızabilir, tepki gösterebilir ama kırıcı olmamalı. Galatasaray taraftarı da elbette alışkın değil böyle bir sürece. Futbolda yaşayacağız göreceğiz bakalım neler olacak.”

Protestolara yanıt

Giresunspor mağlubiyetinin ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Fatih Terim, taraftarın "Söylesene Fatih hoca bu takım niye oynamıyor" protestosuna yanıt verdi. Terim, “Taraftarın tepkisini duydum. ‘Niye oynamıyor’ diyorlar. Şu ana kadar oynayan bir takım var, bugün iyi oynamadık. Çünkü gol bizi çabuk kırdı. Gençlerin, ‘Yine mi aynı şey’ endişesiyle düşündüğünü düşünüyorum. Bir şok yaşandı, çabuk kırıldık. Devamlı inişleri hiç de tahmin etmedik, iniş çıkışları düşünmüştük. İlk yarının sonunda oynanan maçları gördükten sonra kimsenin bu takım ne oynuyor deme hakkı yok. Bu takım ne kaçırıyor deme hakkı var. Nasıl mağlup olduğumuz da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz orada bu verilmedi, burada bu alınmadı diye. İstedikleri gibi tezahürat yapabilirler tabii ki. Olabilir" dedi.

"Galatasaray’ın ekonomik kurtuluşu da teknik kurtuluşu bu yoldadır"

Yönetim ile arasında bir sorun olup, olmadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Ben de izledim. Ama geçmişten zaten alışkınız. Bu konuda hepinizin benden cevap beklediğini de biliyorum. Merakınızı da anlıyorum. Ben tüm hayatımı insanlar önünde yaşadım. Gizli, saklı olmadan. Her hareketimiz milyonların önünde yaptım. Bunları böyle gerçekleştirmiş biri olarak açıkçası beni iyi tanıyanlar olduğunun da farkındayım. Niye anlayacakları da tahmin diyorum. Şunu da biliyorum, burada bazı yanıtlar vermek, yıllar sonra da hatırlanacak sözler olarak kalabilir. Ama bunları kullanmak işin kolay tarafı. Ancak ben sezon başında başkanımızla birlikte bu yola çıkarken, kariyerimin geldiği aşamada belki Galatasaray’da son kez teknik direktör olarak görev alacaktım. Bu noktada geri kalan 50 yılın sağ salim değerlendirmesi yaptığımızda benim farklı misyonlar yüklenmem gerektiğine inandım. Türkiye’de 1 fazla kupayı kalırım rakamsal olarak kazanmanın vereceği tatmin duygusundan böyle bir işi hep birlikte başarmak için beraberce bu yola çıktı.

Bu cesur insanların alacağı ve arkasına kararlılıkla devam edeceği zorlu bir iş. Tüm futbol kariyerimde kazanmayı hedefleyen biri olarak bunlarla başa çıkmak kolay değil açıkçası. Benim samimiyetim, inancım şu şekilde; Galatasaray için gerekenin, yapılmasının bu olduğuna inanıyorum. Galatasaray’ın ekonomik kurtuluşu da teknik kurtuluşu bu yoldadır. Yürekten Galatasaray için yapılması konunun bu olduğuna inanıyorum. Galatasaray’a bir futbol mirası, ekonomik olarak kendisini sürekli yenileyen bir takım bırakmak istiyorum. Bunun için daha önce hayatım boyunca talep etmediğim bir şeye ihtiyacımız var. ‘Sabır’. Bir tüneldeyiz ve ben sondaki ışığı görebiliyorum. O ışığa anca bu şekilde ulaşabiliriz. Ben Galatasaray taraftarından farklı bir sevgi gördüm. Kendileri ile aramda çok özel bir bağ vardır. Bu projenin gerçekleşmesi için hiçbir teknik adama gösterilmeyecek töleransı gösterdiler bana. Bu kredinin, töleransın farkındayım. Yenilgileri kabul ettim ama sevemedim. Kazanmak çok güzeldir, o duyguyu tatmak, kazandığı zaman yaşanan hisleri de çok iyi buluyorum. Camialar, bu baskı gibi durumlarda doğru kararları vermek hiç kolay değil.

Söz konusu baskılara boğun eğip, günlük başarılar için yanlış kararlar veremeyeceğimizi düşünüyorum. Kolay değil. Bu baskıya kolay dayanılmayacağını biliyorum. Hep birlikte umutla bakabileceğimiz bir yapı kurmaya çalışıyorsak bunun en büyük kanıtı Avrupa’daki başarımızdır. Son yılarda olmayan başarıyı elde ettik. Belki hayatımın ve kariyerimde daha önceki dönemlerde fevri davranış göstereceğim yaklaşımları Galatasaray’ın geleceği için göğüslemeye hazırım. Kırılıyorum, üzülüyorum ama Galatasaray için hazırım. Tıpkı sezon başında günlük çözümler arayarak başarıya ulaşmak yerine, tüm bireysel istatistiklerim gideceği yeri bilmeme rağmen birlikte bu yola çıkmaya karar verdiğimiz gibi. Bu samimiyetimle anlattım. Satır aralarını okursanız samimiyetimi ve isteğimi anlarsınız" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile arasında herhangi bir problemlerinin olmadığını ifade eden Terim, "Mecbur kalmadıkça hiç kimse ile problemim olmaz. Başkanla şu ana kadar aramızda herhangi bir şey olmadı" dedi.

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