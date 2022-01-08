Fatih Terim: Guardiola'nın yardımcısıyla anlaşıldığı konusunda bilgim yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetici Işıtan Gün'ün "Pep Guardiola'nın yardımcısı ile anlaştık" açıklaması ve başkan Burak Elmas'la ilgili konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Burak Elmas için, "Ben, şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım başkanla. Hoş; benim, mecbur kalmadıkça hiçbir problemim olmaz. Çok samimi bir ilişkimiz var" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün’ün Pep Guardiola’nın yardımcısıyla anlaşıldığı yönündeki açıklaması hakkında Fatih Terim, "Bilgim yok. Kendisi de söylemiş. Onun için bir ismi reddetmek için isim olması lazım. Çok basit bir matematik var. Ben sezon başından beri her şeyi söyledim, Türkiye’de istediğimiz noktada değiliz, kabul edelim. Bunun da bir sorumlusu varsa benim dedim. Yine söylüyorum. Ancak ben bir yapı kurup, bu mirası bırakmak istiyorum. Benim böyle bir girişimden haberim yok. Kendimin suçlu olduğunu ifade eden ben, hayatım boyunca çalıştığım hiçbir arkadaşımı kötü bir dönemde onları işaret eden bir eylem içinde bulunmadım, bulunmamda. Kötü bir zamanda suç bunlarda gibi bir işaret ve eylemde bulunmam. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Eğer bir gün kendisine inandığımız, bize katkı sağlayacağına inandığımız kişiler hakkında fikir birliğine varırsak belki de birlikte çalışırız. Gelen kimse olmadı ki reddedelim. Şampiyon olurken bu çocuklara bir şey demediler. Varsa hata benim. Ben buradayım. Samimiyetle olan her şeye açığım. Öbür konuları başkanla konuşuyoruz. Hayatımızda 3 haftayı kullanmayan biz, 3 sene dedik. Olağanüstü başarı yakaladığımız Avrupa’da bile neşelenemiyoruz düşünün artık" ifadelerini kullandı.

Yardımcı konusunda Terim, "Çalıştığım bir arkadaşımı kötü dönemde işaret etmem. Bir şey varsa benimdir sorumlusu. Yapılacak bir şey varsa bana yapılsın derim. İyi bir zamanda herkesi değiştirim. Kötü zamanda kabahat bunlarda, suç bunlarda gibi bir işarette de bulunmam, eylemde de bulunmam. Rasim Hoca'ya milli takımda konuştular, Hamza'ya, Hasan'a, Ümit'e, Eser'e, Oğuz'a, Metin'e söylediler. Allah allah. Şampiyon olurken bu çocuklara hiçbir şey söylemediler. Dünyanın en iyi performans hocalarından olan Scott Piri'ye bile laf ettiler" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, "Guardiola'nın yardımcısıyla ilgili... Evet, doğrudur. Başkanımızla birlikte görüştük. Başkanımızın talimatıydı. Florya'daki teknik ekibi güçlendirme adına bir hamleydi. Başkanımız da hocamıza bilgi vereceğini söylemişti. Guardiola'nın yardımcısı, teklifimizi kabul etti. Buradaki son karar başkanımızın. Ben, Fatih Terim'in görevden ayrılmasını istediğim yönünde çıkan haberleri hayretle karşılıyorum. Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyen benim. Ben Fatih Terim’in görevi bırakması yönünde bir söylemde bulunmadım. Fatih Hoca ile devam etmemiz gerektiğini söyleyen kişi de benim! Guardiola’nın yardımcısını Fatih Terim’in yardımcısı yapmak için görüştüm" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray açıklama yayımlamıştı

Galatasaray kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün yurtdışında yaptığı temaslar hakkında da resmi internet sitesinde üzerinden bir açıklama yayımlamıştı

Açıklamada, "Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir.

"Değerli çalışma arkadaşımızı bu görüşmelerinden dolayı hedef alan mesnetsiz karalamaları en güçlü şekilde kınıyor, kendisinin tereddütsüz yanında durduğumuzu ve dilerse başlatacağı hukuki sürece destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.