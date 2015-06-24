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"Fatih Terim aşılı sokak köpekleri için 'otoyola atın' talimatı verdi!" iddiası

Terim'in Alaçatı'da aldığı villanın çevresindeki köpeklerden rahatsız olduğu öne sürüldü

24 Haziran 2015 14:33

Alaçatı'da lüks bir villa satın alan Fatih Terim'in mahallelinin sevip baktığı köpeklerden rahatsız olduğu, ve 'havlıyorlar' diye şikayet ettiği sokak köpeklerinin barınağa gönderilmesi ya da otoyola atılması için girişimlere başladığı iddia edildi.

Vatan’dan Öncel Öziçer’in haberinde yer alan iddiaya göre Terim, "Koku geliyor, mikrop yayar bunlar" diyerek aşılı köpeklerin otoyola atılmasını istedi.

Komşuları Terim’i kırmamak için çok sevdikleri köpekleri için ayrı yer kiraladı. Terim'in çok geçmeden bu kez mahallenin baktığı sokak köpeklerine el attığı ve ‘havlıyorlar’ diye şikayet edip, sokak köpeklerinin barınağa gönderilmesi ya da otoyola atılması için girişimlere başladığı iddia edildi.

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