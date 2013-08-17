Fatih Terim: Arda gelmek için elinden geleni yapıyor, gittiği gibi gelebilir...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen eski futbolcuları Arda Turan'ı transfer etmek istediklerini belirterek, "Arda'yı çok istediğimiz biliniyor. Milli maçtan sonra bir-iki saat görüştüm. Arda gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Terim, Arda'nın Galatasaray'ın bir evladı olduğunu anlatarak, "Arda ile en sonunda ben konuştum. Milli maçtan sonra bir-iki saat görüştüm. Arda gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak olmayacak ise Atletico Madrid'deki durumunu da sarsmamak lazım. Orada da önemli bir yeri var. Günler ne getirir bilmiyorum ama herhalde başkanımızın Atletico Madrid başkanı ile karşılıklı oturması gerekiyor gibi geliyor. Başkanımızın da böyle bir çabası var. Şu ana kadar herhangi bir şey yok ama bu kapandı veya olmayacak manasında değil. Yüzde veremem ama isteğimiz, gönlümüz bu yönde" diye konuştu.

Arda'nın her zaman Galatasaray'a gelmek istediğini dile getiren Terim, "Özellikle son 5-6 aydır bunu hep söylüyor. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Geldiğimiz yıl üç gün sonra buradan gitmesi bize sürpriz olmuştu. Tabii burada görev Arda ile başkana düşüyor. Bir de Ali Dürüst var. Onlar tekrar böyle bir sürpriz yaparlar mı? İnşallah yaparlar. Gitmesi bizim için sürpriz olmuştu, yine bir sürpriz olur mu? Olur. Belli olmaz" ifadelerini kullandı.

‘Burak’ın oynayıp, oynamaması benim kararım’

Terim, TFF Süper Kupa maçında görev vermediği golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın kırgın olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Takımda kimin oynayıp, kimin oynamayacağına karar verecek kişinin kendisi olduğunu vurgulayan Terim, şunları kaydetti:

"Şimdi ben haber peşinde koşuşturduğunuzu, bunun da çok acımasız olduğunu biliyorum. Herhalde pek fazla bir haber yok ki bu tip haberleri ben de okuyorum, dinliyorum. Açıkçası bu haberlerin kimler tarafından, hangi amaçla çıkarıldığını bilecek kadar hem tecrübeliyim hem de yaşım buna müsait. O mevkide biliyorsunuz bizim dört tane oyuncumuz var. Bunların hepsini seviyeli bir rekabet içerisinde tutup, en yüksek performansı almak bizim isteğimiz. Böyle de oluyor genel olarak. Oynar veya oynamaz, bu benim verebileceğim bir karar. Profesyonel iş yapıyoruz hepimiz. Herkes hazır olmak zorunda. Bu işin kırgınlığı, kaprisi olmaz. 'Evet' denildiğinde herkesin hazır olması gereken, kazanıldığı zaman herkesin mutlu olması gereken, kaybedildiği zaman herkesin üzülmesi gereken bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla ben çok da fazla üzerinde durmuyorum. Çünkü öyle bir şey yok. Varsa da bence en doğru adres kendisine sormanız. Benim bildiğim bu. Çünkü baktığımda hakikaten huzurlu, mutlu, harika üç tane kamp geçirdik. Olanı ben kimseden saklamam ama herhangi birisinin sıkıntısı varsa, onu gelip benim gibi herkesin huzurunda söyler."

A Milli Takım'ın Gana ile oynadığı maçtan sonra Burak Yılmaz ile görüşüp görüşmediği sorulan Terim, "Bütün milli takım oyuncuları gibi geldi ben de onlara 'hoşgeldiniz' dedim. Galatasaray'da bir şey olursa, ben bunu Galatasaraylılara bilmeleri gerektiği zaman söylerim" dedi.

Transfer açıklamaları

Terim, Sporting Lizbon'un genç oyuncusu Bruma ile ilgilendiklerini ancak şu an yabancı oyuncu kontenjanlarının dolu olduğunu dile getirdi.

Bir basın mensubunun, Bursaspor'un futbolcuları Colin Kazım ile ilgilendiğine yönelik haberleri hatırlatması üzerine Terim, bunun mümkün olduğunu dile getirdi.