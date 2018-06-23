Fatih Terim: Ah keşke hemen alabilsek dediğim isimler var

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yeni açılan Instagram TV'den takipçilerine ve taraftarlara seslendi. Galatasaray ile adı anılan Milik, Imbula, Nuri Şahin ve Bacca ile ilgili açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"1 Temmuz'da İsviçre'de ilk etap kampımıza başlayacağız. Zor ve yoğun bir kamp programımız var. Daha sonra da 2.etap için tekrar bir Avrupa planımız var."

"Milik var, Imbula var, Nuri Şahin var..."

"Bazen kızlarım 'babacım bunu alıyormuşsunuz' diyor, 'benim haberim yok' diyorum. Sonuçta onlar da bir taraftar. Milik var, Imbula var, Nuri Şahin var, Bacca var. Bu isimleri uyduranlara selam gönderiyorum. Gönül daha iyilerini de istiyor ama koşullarımız belli."

"Ah keşke hemen alabilsek"

"Açıkçası benim hoşuma giden, 'ah keşke hemen alabilsek' dediğim isimler de var medyada. Öncelikle koruyabilirsek mevcut kadromuzu korumak istiyoruz. Yabancı sayımıza da bakarsanız zaten çok fazla alma şansımız olmadığını da göreceksiniz."

"Gece gündüz çalışıyoruz"

"Gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizi hiçe sayacak, duyumculardan ziyade bizim bizzat açıklamalarımızı bekleyin rica ediyorum. Mümkün olduğunca hızlı ve açık şekilde sizleri bilgilendireceğiz. Şimdilik sadece sabırla rica ediyorum fakat gelecek sefer bu kişileri isimleriyle ifşa etmeyi düşünüyorum."

"Rica ediyorum itibar etmeyin"

"Ben demiştim diyebilmek için isim uyduranlar var. Son dakika geçilen, yazılan ve sanki hep yanımızdaymış gibi sosyal medyada takipçi artırma çabasına girenlere lütfen, rica ediyorum itibar etmeyin. Duyumculuk adı altında adını öne çıkarmaya çalışıyorlar."

"Galatasaray'a yakışan budur"

"UEFA'nın yaptırımları belli oldu. Elimizi kolumuzu bağlayan maddeler var, açıkçası rahat değiliz fakat şartlar ne olursa olsun yapabileceklerimiz var ve elbette yapacağız. Bunu herkesin de bilmesini isterim. Galatasaray'a yakışan budur."

"Daha iyisi neden olmasın?"

"Kimse karamsar bir yapıya bürünmesin, benim hayalim belli. Daha geldiğim ilk gün söyledim. O hayal için de çalışacağız ve kazanmak için mücadele edeceğiz. Daha çok uğraşmalıyız o arzu için. Real Madrid maçını hatırlayın, daha iyisi neden olmasın?"

"Hazırlık ve kapasite gerektiriyor"

"Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Gerek ekonomik gerekse de fizik ve yetenek açısından Avrupa'daki bazı takımların durumlarıyla bizim durumumuz arasında bir fark var. Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir futbol her anlamda farklı bir hazırlık ve kapasite gerektiriyor."

"Güzel hatıralarımız vardı"

"Şampiyonlar Ligi özellikle Galatasaray camiası Avrupa'da olmaya ve Avrupa'daki başarılara alışkın. En son bıraktığımızda da güzel hatıralarımız vardı Madrid maçı gibi. Oralara tekrar gelmek ve oraları aşmak istiyoruz."

"Müthiş duygulandım"

"O kadar üzgün vaziyette uçaktan inmiştim ama taraftarımız öyle bir iş yaptı ki üzüntüyü daha çok hırsa, daha çok isteğe, daha çok çalışmaya, ne olursa olsun kaybetmeme duygusuna çevirdi bende. Hangi duygularla anlatılır bilmiyorum, müthiş duygulandım."

"Seyredince daha fazla üzüldüm"

"Gençler maçından sonra çok üzüldüm. Kimsenin bilmediği şey; ben dönüş uçaklarında maçı seyrederim. Seyredince daha fazla üzüldüm. 3 puan kaybına, oynadığımız oyuna, son saniyedeki hatamızı görünce daha çok üzüldüm, önemli bir avantajı kaybetmemize üzüldüm."

"Dualarını ve iyi dileklerini biliyorum"

"Pek çok taraftarımızın bu konuda neler hissettiklerini de yakından biliyorum. Onların umutlarını biliyorum. Dualarını ve iyi dileklerini biliyorum. Önemli olan onların hayallerini gerçekleştirmekti. Gerçekleştirdiğimiz için hepimiz ayrı bir mutluluk yaşıyoruz."

"Bu kayıt hiç silinmeyecek"

"Çok önemli bir şampiyonluktu. Tarih bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyacak. Bundan herkes emin olabilir. Ayrıca zihinlerimiz gibi bedenlerimiz de bu kayıtları tutuyor ve bu kayıt hiç silinmeyecek. Çünkü hakikaten çok anlamlı ve kıymetli şampiyonluk."