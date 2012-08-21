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Spor

Fatih Terim: 8 kişi ölmüş, 3 puana mı sevinelim?

Terim, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısına oldukça moralsiz bir şekilde geldi

21 Ağustos 2012 10:56

Fatih Terim, Galatasay'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında maçın değerlendirmesini yapmadı, Gaziantep'te 8 kişinin öldüğü saldırıya değindi: "Milletin evine ateş düşmüş, 3 puan aldık diye göbek mi atayım?"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, toplantıda futbol konuşmayacağını söyledi ve Gaziantep'te 8 kişinin öldüğü terör saldırısına değindi.

Terim, şunları kaydetti:

''Kaka'yla, Engin Baytar'la, maçla ilgili sorularınızın hepsine cevap vereceğim ama Gaziantep'teki olaydan sonra, durumum şimdi yorum yapmak için müsait değil. Başka bir gün Florya'ya gelin, bunların hepsinin yanıtını vereyim.

Yazıklar olsun. Bu ülkeye ne oluyor? Şimdi 3 puan aldık diye göbek mi atayım? Milletin evine ateş düşmüş. Her gün 1 oluyor, 2 oluyor. Beyler nereye gidiyoruz? Böyle bir gecede, 'Kazandığımız için, 3 puan aldığımız için mutluyum, sevinçliyim' demeye utanıyorum. Böyle olacaksa spor yapmayalım, futbol oynamayalım.

Söyleyecek söz bulamıyorum. Onlar da ana baba evladı. Hiçbir ölüm olmasın. Bu ülkenin ananelerine, örflerine, kardeşliğine ne oldu?. Dinimiz bunu emretmiyor. 'Komşun açsa, sen tok duramazsın' denilen bir dinden geliyoruz. Belki sesimizi çıkarmıyoruz ama takip ediyoruz. Gazetelerin sadece arka sayfalarını okumuyoruz.

Ülkemizde neler olduğuna biz de bakıyoruz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Onlar da candır. Şimdi gelip ben nasıl maç analizi yapayım? 1-2 gün bana müsaade edin. Galip mi geldik biz? Maç sonu kaynar sular dökülmüş gibi olduk.

Terim'in yaptığı konuşma, basın toplantısını izleyen medya mensuplarından da alkış aldı.

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