Fatih Terim 7. sırada



İngiliz World Soccer Dergisi’nin, 15 ülkede okuyucuları arasında yaptığı anket sonucunda Fatih Terim en iyi 10 teknik direktör arasında yer aldı.





Yılın en iyi futbolcusu Manchester United’da oynayan Portekizli Christiano Ronaldo seçilirken geçen yılın futbolcusu Milan’da oynayan Brezilyalı Kaka ilk 10’a bile giremedi. Yılın milli takımı İspanya olurken, Türkiye ilk onda yer almadı. Ronaldo’yu Barcelona’dan Lionel Messi ve Liverpool’dan Fernando Torres izledi. Geçen yıl zirveye çıkan Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson, 2008’de de unvanını kaptırmadı. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ise 7. oldu.



Batuhan’a övgü



Yılın genç oyuncusu olarak Messi seçilirken, World Soccer, geleceğin 3 yıldız futbolcusu arasında Beşiktaş’tan Batuhan’ı da gösterdi. 17 yaşında Bosna’ya karşı milli olan Beşiktaşlı forvet oyuncusundan, "Bazen şansın olur bazen olmaz. Omuzu çıkarak 39. dakikada Bosna maçını terketmek zorunda kaldı ama tekrar şansı olacak. Havada hakim, güçlü, hızlı ve gol peşinde. Hakan Şükür’ün yerini alacak" diye bahsetti.

