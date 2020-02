Fatih Terim: "Önde gitmek iyi ama kovalanmak kolay değil"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin bitimine 360 dakika kaldığını belirterek, \"Lider kaldığımız için çok mutluyum. Sona yaklaşıyoruz. Çatır çatır yarışma var. Böyle bir ortamda önde gitmek iyi ama kovalanmak kolay değil\" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 3-2 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Terim, ligin bitimine 360 dakika kaldığını belirtti. Kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Terim, \"Galatasaraylılara söyleyeceğim şudur; kaldı 360 dakika. 450 idi maça çıkarken, kaldı 360 dakika. Onun için de savaşıyoruz. Gönül ister ki güzel oyunla olursa daha iyi ama sizden önce kazanan rakipleriniz, sizin liderliği kaybedeceğiniz gibi birçok unsur bir araya geldiğinde gerilim de yapıyor. Hatta oyun içerisinde bazen beklenmedik şeylere de sebep oluyor\" diye konuştu.

\"BİR TARAF KÜME DÜŞMEMEK İÇİN, BİR TARAF ŞAMPİYONLUK İÇİN UĞRAŞIYOR\"

Aytemiz Alanyaspor\'un iyi bir takım olduğunu anlatan Terim, 2-0 önde iken aslında oyunu kopardıklarını ancak beklenmedik gol sonrası rakibin moral bulduğuna değindi. Rodrigues\'in kaçırdığı pozisyonu atması halinde 3\'üncü 4\'üncü golü bulabileceklerini anlatan Terim, \"Bir taraf küme düşmemek için bir taraf şampiyonluk için uğraşıyor. İkisi de ipin üzerinde, çok doğal böyle şeyler. Ona rağmen 2-0\'dan 3-2\'ye dönmek kolay değil. Mesut hocayı tebrik ederim. Çok iyi takım yapmış. Bu da oluyor demek ki\" diye konuştu.

\"OLUYOR BÖYLE FOBİ DEMEK\"

Maçta riskli oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Terim, şöyle konuştu:

\"Buna rağmen 3-2 kazanan Galatasaray için çok mutluyum. Galatasaraylılar adına çok mutluyum, lider kaldığımız için çok mutluyum. Sona yaklaşıyoruz inşallah devam edecek ama bundan sonra her maç böyle devam edecek. Çatır çatır yarışma var. Herkes için her an puan kaybı olası. Böyle bir ortamda önde gitmek iyi ama kovalanmak kolay değil. Yakalanma endişesi bazen saha içerisinde hataya zorluyor. Galatasaraylılar bilsin ki biz bir hedef koyduk, o hedefe doğru gidiyoruz. Hakikaten deplasmanda enteresan durumumuz var. Ben de bu sene vakıf oldum bu olaya. Hayatımda hiçbir zaman deplasmandı, içeriydi, dışarıydı, Avrupa\'ydı... Ama oluyor böyle fobi demek. Kendi sahamızda daha iyi oynayanlar da deplasmanda iyi oynayamıyor. Mutluyum kazandığımız için. İyi bir takımı da iyi bir deplasmanı da geçtiğimiz için mutluyum.\"

\"SİNAN GEREĞİNİ YAPTI\"

Galatasaray\'ın 6 günde 3 maç oynadığına değinen Terim, eleştiri alan futbolculardan Sinan ve Yasin ile takım sahaya ısınmaya çıkmadan önce görüşme yaptıklarını anlattı. İki futbolcunun da maça girdikten sonra katkısının çok olacağını inandığını aktaran Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kupa maçındaki gibi olmaması gerektiğinin nedenlerini konuştuk. Sinan yetenekli bir çocuk, çok düzgün iyi bir insan. Yasin de çok hassas, kötü oynadığında, oynamadığı zaman. \'Benim de Galatasaray seyircisinin de tepkisi olabilir ama bu sizi sevmiyoruz anlamında değil, sizden çok şey bekliyoruz\' demiştim. Sinan da gereğini yaptı. Beklemediğimiz kupa şoku yaşadık. Ofsayt, penaltı geçiyorum ama beklemediğimiz şok yaşamıştık. Sinan sahadaki tek sol ayaklı oyuncu. Bir de böyle bir ilgi var. Onun adına ve takım adına memnunum. Yedek kulübesinden gelen skoru değiştiriyorsa o zaman iyi bir takımsınızdır. 4 maç herkese ihtiyacımız var.\"

\"MAICON BİZİMLE BERABERDİR. BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAR OYNAMAZ BİLMİYORUM\"

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrası çok eleştiren Maicon ile ilgili de Terim, şunları söyledi:

\"Maicon, herkesin merak ettiği konu. Açıkçası bizde infial olmadı. Söylenenlerin aksine ben ne Maicon\'u kovdum ne de kadro dışı bıraktım. Kızacaksam kendim kızarım ki kızdım. Maç biter her şey biter. Maicon\'un durumu beni çok etkiledi. İyi bir profesyonel, iyi bir aile babası, iyi bir takım oyuncusu. Kendisiyle konuştum, koca adamın çok duygusal anlar yaşadığını Galatasaraylılarla paylaşmak istiyorum. Ben de çok üzüldüm. Sahada çok şey yapmak isteyen bir adam. Ama bazen çok şey yapmak isterken bir şeyi de yapamazsınız. Sadece Maicon mu hatalı? O atıldığı için ihale ona kaldı. Golde de hatası var. Her oyuncumuzdan Mayıs ayı bitimine kadar yararlanmak istiyoruz. O kadar da lüksümüz yok. Serdar iki sarı karttan cezalı olmasa da Maicon bizimle beraber soyunacaktı. Kendisine de söyledim. Bazen taraftar tepki koyar ama onlar da affeder. Çünkü o maç içindir. Yoksa oyuncu kalmaz. Maicon bizimle beraberdir. Beşiktaş maçında oynar oynamaz bilmiyorum ama bizim için önemli oyunculardan birisidir.\"

\"ÇETELE TUTULSA BİZ ÇOK FARKLI ÖNDE ÇIKARIZ\"

Bir gazetecinin Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların bir ofsayt pozisyonuna aşırı tepki gösterdiğini hatırlatıp kendisinin bu pozisyon hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Terim, şöyle konuştu:

\"Görmedim. Yemin ederim, görsem söylerim. Ben konuşmuyorum, neden konuşmadığım da çok açık. Herkes soruyor? Neden sakinsiniz, konuşmuyorsunuz. Benim bazı şeyleri hissetmemem, bilmemem, anlamamam mümkün mü? Bizler de gerilimi körüklersek işlerin bu noktaya geleceğini bildiğimi için sakin duruyorum. Eğer bir çetele tutulsa biz çok farklı öne çıkarız. Ocak\'tan bu tarafa çok farklı önde oluruz. Daha taze ofsayttan yedik elendik geldik. Ben sakin olmaya çalışıyorum ki olaylar tırmanmasın. Benim tecrübem bundan daha önce başlayacağıydı. Herkes neden sakin olduğumu biraz daha iyi anlamıştır.\"

