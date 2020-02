Fatih Terim: "Kimin oynayacağına yarın karar vereceğim"

\"Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla\"

Yuto Nagatomo: \"Kendimi iyi hissediyorum\"

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray\'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Yuto Nagatomo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Moskova\'daki soğuk havayı beklediklerini ifade eden Fatih Terim, \"Moskova\'da oynanan önceki iki maçta hava pek böyle değildi. Onlar şanslılardı ama biz de bu mevsimde Moskova\'da böyle bir havayı bekliyorduk. Daha evvelki tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Futbolcu maalesef \'Kar, dolu veya yağmur yağdı. Çamur, soğuk, sıcak\' deme lüksüne sahip değil. Bu seneye baktığımızda birkaç gün haricinde pek soğuk da yaşamadık. Ancak adapte olmaya çalışacağız, adapte olmak zorundayız\" diye konuştu.

\"KİMİN OYNAYACAĞINA YARIN KARAR VERECEĞİM\"

Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş\'ün yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyeceğini belirten Terim, \"Sevgili meslektaşım Yuri Semin, Rus futbolu için çok önemli bir isim. Çok takdir ettiğim, deneyimli bir hoca. Daha önce de karşılaştık. Kendisine söyledikleri için teşekkür ederim. Açıkçası üçlü, dörtlü veya beşliye çok takılmayın. Oyun felsefemize, anlayışımıza ve ne yapmak istediğimize bakın. O daha belirleyeceği olacaktır. Oyun içinde numaralar çok esnek bir şekilde değişebilir. Yuto dahil kimin oynayacağına yarın karar vereceğim. Yuto, ilk defa bu kadar soğuk bir havada antrenmana çıkacak. Birkaç tane deneyeceğimiz oyuncu da var. Onun için şu an bir şey diyemeyeceğim. Bizde zaten eksik oyuncu sayısı fazla. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Ondan emin olabilirsiniz. Dışarda kalıp burada olmayan sakat oyuncularımız var. En başta Belhanda, ilk maçta oynayan Emre ve Sinan kesin olarak yok. Bugünkü antrenmandan sonra Yuto da olmayabilir. Çünkü, sevgili doktorumuz ve Yuto\'nun doktoru \'tek korktuğum soğuk\' demişti. Onun için tedbirli davranıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Daha önce bu statta oynanan maçı kazandıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, \"Lokomotiv Moskova\'yla önceden burada yaptığımız maçı hatırlıyorum. 2-0 kazanmıştık maçı. Arif ve Sarr atmıştı golleri. Şu an oynayacağımız stadın da yeni açıldığı dönemdi. Benim için iyi bir nostalji burası\" dedi.

\"CEZALI VE SAKATIMIZ BİR HAYLİ FAZLA\"

Takımda sakat ve cezalı futbolcuların çokluğuna dikkat çeken Fatih Terim, \"Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla. Allah beterinden saklasın. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigues, hem Ndiaye hem de Donk oynayacak. Çünkü baktığımızda her oyuncuya ihtiyacımız var. Kısa sürede sırayla dört tane maç oynayacağız. Cezalı oyuncularımızın oynayabileceği maç bu maç sadece. Onun dışında diğer maçlarda sakatlar doğal olarak yok. Üstüne cezalılar oynamayacak. Onun için özellikle cezalı olup da sakat olmayanlar bizim en önemli oyuncularımız. Sadece her zamanki 11\'de yer aldıkları için değil; diğer oyuncularımızı da dinlendirdikleri için çok önemli bir görev daha yapıyorlar. Çünkü, bazı oyuncularımız cezalarla Avrupa dışında devreyi bitirdi. Onun için yarın hepsi oynayacak\" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye\'yi çok konuşmak istemediğini belirten Terim sözlerini şöyle noktaladı: \"Açıkçası Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye\'yi çok konuşmak istemiyorum. Madem sordunuz, söyleyeyim. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Bu durum beni tabii ki hırslandırıyor. Çünkü, Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti: \'Ceza ağır.\' Ancak, bu vesileyle birkaç şey söyleyeyim. Her başarısızlıkta önce teknik direktör bunun bedelini ödüyor. Oyuncu ödüyor; iyi oynamazsa başka kulübe gönderiliyor. Antrenör gönderilir veya karşılıklı konuşarak mukavelesi feshedilir. Ama ben yöneticilerin hiç bu bedeli ödediğini görmedim. Turnuvaya katılanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Orada yıllardır kalanlar var. Onlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Hakemler de ödüyor; dinlendiriliyorlar. Bizim de işimize son veriliyor. E oyuncu, hakem, teknik direktör böyle ama yöneticilere bir şey yok. Alınamayan turnuvalar, gidilemeyen turnuvalar... Ancak kimse bedelini ödemiyor. Hatta 8-10 sene kalan bile var orada. Tuhaf olan bu. Herkes bedelini ödemeli. Bir teknik direktörün dışarda kalması hoş değil. Ona da bir kural getirilmesi lazım. Yıllardır savunuyorum. Bizim Antrenörler Cemiyeti de bu konuda biraz mücadele etmeli. Belki bir noktaya kadar para cezası olabilir. Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz. Birkaç defa yapmışsa, ağır bir hareketse bunu zaten yaparsınız. Ancak yönetici olsun, başkanlar olsun, hocalar olsun, oyuncular olsun. Burada ceza Galatasaray Kulübü\'ne veriliyor. Takımın başında olamamam büyük bir handikap olsa da yukarıdan izliyorum. Belki düşünülebilir bu da ileride. Buradan gelecek para eğitime aktarılabilir. Avrupa\'da bunun örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bakmakta yarar var. Mühim olan oyunda tutmak. Şimdi herkes diyor ki: \'Bu cezalar çok fazla.\' Bu fazla cezayı verenler bu bedeli ödemeyecek mi? Orada mı kalacaklar? Adalet varsa herkes için olmalı. Bundan son derece rahatsızım. Nitekim ben savunmamı yapmadım. Yapmayacaktım da. Galatasaray Camiası\'na olan saygım doğrultusunda, bazı şeylere emin olmama rağmen usulen itiraz ettim. Eşit dağılırsa daha hoş olurdu. Gönül isterdi ki; hiç olmasın. Ancak benim gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini fazlalıkla ödedim.\"

YUTO NAGATOMO: \"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM\"

Schalke 04 ile oynanan maçta sakatlanan bir süre sahalardan uzak kalan Nagatomo, \"Hepimizin bildiği gibi Schalke maçından sonra böyle bir sıkıntı yaşandı. Schalke maçından sonra doktorumuzun bana söylediği direkt hastaneye gitmem yönündeydi. Çünkü eve gitseydim hayati bir risk taşıyordu. O yüzden hastaneye gittim. Kendisini ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan hocama ve takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, bu hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadılar. Hep yanımdalar. Şu anda da kendimi iyi hissediyorum\" diye konuştu.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son haftalarda değişik sistemlerde sahaya çıkmalarıyla ilgili için ise şunlar söyledi: \"Benim için hiçbir sıkıntı yok. 3\'lü ya da 4\'lü savunma oynasak kendi adıma bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.\"

