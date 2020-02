Fatih Terim: "Eşit şartlarda dövüşmüyoruz"

- \"Emre\'nin oynaması için engel yok\"

- \"Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak\"

- \"Nagatomo ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum\"

- \"Semin\'e büyük saygı duyuyorum\"

Fernando Muslera: \"İlk hedefimiz gruptan çıkmak\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk müsabakası öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.

Galatasaray\'ın olması gereken yerde olduğunu söyleyen Fatih Terim, \"Galatasaray ile tekrar ile yola çıktığımızda hedef sorulmuştu. Ben de \'Şu anda dünya büyüklüğünde bir hayalim var\' demiştim. Olur ya da olmaz. Ama hep içimde neden olmasın var. Çok zor çok kolay değil. Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Satmadan alamıyoruz. Buna rağmen neden olmasın. Nereye çekmek istiyorsanız. UEFA Kupası şampiyonu olduğumuz zamanda şampiyon olabiliriz diye söylemiştim. O zaman da tepki almıştık. Galatasaray gidiş-geliş yeri değil. Benim için tek gidiş olan bir yer. Ben Galatasaray\'ın olması gereken bir ligde olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılar ile buradalar. Kimse başarısız gelmedi. Biz de şampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından Şampiyonlar Ligi\'nde yer alan takımları arasında olduğuna göre ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. 4 takıma da açık, 1\'inci de olabiliriz, 4\'üncü de. Öyle bir grup. Her maçında zorluk derecesi farklı. Bizde 21 kişilik kadro var. Onlar 25 kişi ile mücadele edecek. Çok zor olduğunu yardımcı antrenörlerime söyledim. Hayatımın en büyük tecrübesi olarak söyledim. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz. Bunu tespit olarak kabul edin. Allah izin verirse de yarından çıkmak için çabalayacağız\" dedi.

\"EMRE\'NİN OYNAMASI İÇİN ENGEL YOK\"

Emre Akbaba\'nın durumu ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli teknik adam, \"Emre\'nin yarın oynamasını bekliyoruz. Son maçta 12.3 kilometre koştu. Son maç 111 küsur kilometre koştuk. Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşıyoruz. Emre en çok koşanlardan birisi. Sakatlığı yorgunluğa bağlı. Gelmeden önce kendisi ile de konuştum. Oynaması için engel yok\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY KENDİ SAHASINDA NASIL OYNAMASI GEREKİYORSA ÖYLE OYNAYACAK\"

Lokomotiv Moskova\'nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Terim, \"Ciddi ve önemli bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes takımın maestrosu. Braga\'dan Eder, Schalke\'den tanıdığımız Farfan var. Hırvat Corluka var. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Şampiyonlar Ligi\'nde oyun her saniye her şeye açıktır. Değeri 1 milyar olan takımlarında bu maçlarda da açıktır. Allah nasip ederse büyük seyircimiz ile oyuncular o frekansı kurduğunda işler istediğimiz gibi gider inşallah\" diye konuştu.

Ozan Kabak\'ı yarın oynatıp oynatmayacağı yönündeki bir soruya Fatih Terim, \"Neden olmasın. Avrupa\'da son zamanlarda öne çıkan oyuncular genç oyuncular. Bu zamana kadar şans verdiğim hiçbir genç yüzümü kara çıkarmadı. Ozan ve Yunus özelinde, hep birlikte yarın ne olacağını görelim\" yanıtını verdi.

\"ÖN GÖRDÜĞÜM BİR RAKAM YOK\"

Her maçta iyi oynayıp galip gelmek istediklerinin altını çizen Terim, \"Öyle kazanmadan da çok keyif olduğunu düşünüyorum. O rakamları bulursak gruptan çıkarız. Ön gördüğüm bir rakam yok. Biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Öyle bir transfer dönemi geçirdik ki Allah kimseye vermesin. Bir puan hesabı yapmadım. Kritik noktaya gelirse yaparız. Kazanıp, kazanıp çıkmak varken, niye hesap yapalım\" diye konuştu.

Galatasaray\'ın bu ligde varlığını sürdürmesi gerektiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, \"Benim bütün isteğim bu ligde varlığımız sürdürmeye devam etmeliyiz. Üstüne koymalıyız. Galatasaray konuda ayrışan bir marka\" değerlendirmesinde bulundu.

\"NAGATOMO İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM\"

Yuto Nagatomo\'nun çok büyük bir profesyonel olduğunu söyleyen Fatih Terim şöyle konuştu: \"Ocak ayında Galatasaray ile tanıştı. Herhalde dünyada her takımın çalışmak isteyeceği bir oyuncu. Çok önemli bir karakter. Nitekim başkanlarımızdan da rica ettik, ilk onu aldılar. Kendimi şanslı hissediyorum bu oyuncu ile tanıştığım için. Bizim için ayrı anlam tanışıyor. Japonya\'yı da çok iyi temsil ediyor. Antrenmanda örnek davranışları var. Onunla ilgili ne kadar güzel şey söylesem az. Bunu her oyuncu için kullanmak isterim. Antrenmanda ek antrenman yapar. Erken gelir, geç çıkar. Belki ileride Japonya\'dan bir başka oyuncu daha alırız. Kendisine teşekkür ederiz.\"

\"SEMİN\'E BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM\"

Son olarak Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Terim, \"O\'na büyük saygı duyuyorum. 2002-2003 sezonunda onlarla oynamıştık. Dışarıda biz, içeride onlar yendi. Onlar gruptan çıkmıştı. Onun da 4\'üncü gidiş gelişi. Benim için gidip gelme yok. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Kendi ile tekrar beraber olmaktan dolayı mutluyum. Hem kendine hem de takımına saygı duyuyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı.

MUSLERA: \"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK\"

Galatasaray\'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ise şu ifadeleri kullandı: \"Hocama olan sevgim, saygım sonsuz. Hocamızın bize verdiği enerji ve güven otomatikman başarıyı getiriyor. Şu anda da öyle bir hava içindeyiz. Tekrardan evimiz olan Şampiyonlar Ligi\'ne döndüğümüz için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla beraber yarınki maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız ve ekibiyle Şampiyonlar Ligi\'nde çok başarılı olmak istiyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Grup maçlarının olduğu turnuvalarda her zaman için ilk hedef gruplardan çıkmak olur. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra her maç ayrı değerlendirilir.\"

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan sarı kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı 15 dakikası basına açık olan çalışma ile Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını tamamladı.

