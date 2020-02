Fatih Terim: "En önemli kırılma noktası gol"

\"Yüzleşmeyi doğru yapmak lazım\"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendi sahalarında 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından, \"En önemli kırılma noktası gol\" dedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, net pozisyonlar yakaladıklarını ancak gole çeviremediklerini belirterek, \"10 veya üstü pozisyonumuz var. Uzaktan falan da değil, net pozisyonlar var. Hafif kalp çarpıntılı, hafif heyecanlı, böyle bir dönem geçirdik. Hafif isyanlı... Sonuçta 3 puan önemli. Bizim veya bizim gibi takımların en önemli kırılma noktası goldür. Atacağımız gol. Çünkü 1-0 öne geçmek sadece skor olarak öne geçmek değil, oyunun ritmi, oyunun sonucu ve skoru değişiyor. Oyun şekli de değişiyor. Bunların hepsini kaybediyorsunuz 0-0\'da. İlk yarı 300\'e yakın pas yapmışız rakip sahada. Biraz ağır dolaştırmışız. İkinci yarı daha çok ve daha isabetli pas yapmışız. İkinci yarı hücum bölgesindeki pas isabeti bize daha çok pozisyon getirmiş. Şut isabetimiz de var. Bayağı şut atmışız. İkinci yarı bunu da geliştirmişiz, ilk yarıdan daha fazla her şeyi yapmışız. Riskli bölümde değil daha önce atacağımız bir gol bizi çok daha önceden rahatlatabilirdi. Lig bence çok güzel gidiyor. Herkes herkesten puan alabilir, herkes herkesi yenebilir. Öyle de oluyor. İlk yarı 4 gol kaçırıp, penaltı kaçırsak da yine bir şey demiyoruz. Bu da zevkli bence. Ama bugün beni sevindiren esas konu, gole kadar hiç telaş yapmadan, ne oynamak istiyorsak, sistemde ne varsa bir gram şaşmadan, sabırla oynadık. Golden sonrası için demiyorum, gole kadar. Bu bizim için iyi bir şey. Ama cumadan 3 puan almanın tadı çok başka açıkçası\" diye konuştu.

\"BANA SÖYLENEN, PENALTI OLDUĞUYDU\"

Garry Rodrigues\'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren Fatih Terim, \"Bana da söylenen, bize de söylenen, penaltı olduğuydu. Oyun devam ederken ikaz edildi ki, bekledi. Demek ki VAR\'a gitmeye gerek görmediler. Ama bize göre penaltı, onlara göre değil. Olabilir. Penaltılar verilir, verilmez, ben onlarda değilim. Ben oyunun içindeki başka şeylerdeyim. Hep beraber katılmalıyız buna. Yoksa biz de içeri girdiğimizde analizciler bizim önümüze koydu. Ama bir şey diyemeyeceğim\" şeklinde konuştu.

\"YÜZLEŞMEYİ DOĞRU YAPMAK LAZIM\"

EURO 2024\'ün Almanya\'ya verilmesi üzerine yorum yapan Terim, \"Bu sorunun muhatabı ben değilim. Ben filmi çok beğendim, gayet güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Ben alınmamasının üzüntüsü içerisindeyim. Alamadığımızdan dolayı çok üzgünüm. Milletimiz bunu hak ediyor, biz orada olmayı hak ediyoruz. Ama bence hep beraber bu konuyu birlikte irdelemeliyiz. Bu sadece siyasi, sportif veya başka bir şey değil. Demek ki bir şeylerimiz eksik. Bundan sonrakilere daha iyi hazırlanmalıyız. Bugün şu anda Almanya\'dan bazı konularda geri konumdayız. Bu arada yapabilir miydik, muhakkak yapardık. Ama burada verilen mesajları alıp, hayıflanacağımıza, Almanya\'yı tebrik edelim. Biz de girdik, kaybettik. Olabilir. Elimizden geleni yaptık ama yeterli değil demek ki. Şu bir gerçek ki, yüzleşmeyi doğru yapmak lazım. Saklamadan, kaçırmadan, doğru yapmak lazım. Hepimiz kendi aramızda konuştuğumuzda, neden olmadığını söyleyebilecek birçok sebep buluyoruz. Ben de çok isterim, benim ülkem için çok önemli. Ama bu yarışma kimle olursa olsun biz kazanır mıyız acaba? Yeterli mi her şey? Birçok konu var üzerinde durmamız gereken\" ifadelerini kullandı.

\"TÜM OYUNCULARIN HAZIR OLMASINI İSTİYORUM\"

Sofiane Feghouli\'nin ilk kez 11\'de yer almasını değerlendiren Terim, şöyle konuştu:

\"Feghouli\'nin şahsında genel olarak imkan olduğu zaman, tüm oyuncularımızın hazır olmasını istiyorum. Çok geniş bir kadromuz yok. Ama herkesi hazır tutarsak hiç olmazsa bazı mevkilerde olacak sıkıntıları böyle aşabiliriz diye düşünüyorum. Galatasaray kaybetmişse 3-0, bu eleştirilmelidir. Eleştiriye de açıktır. Oyuncu bazında eleştirmek bana çok mantıklı gelmiyor. Oyunla ilgili bir fikrin varsa, bunlara saygı duyarız ama o oynamıyor, bu oynuyor soruları olmaz. Oynasa da konuşuluyor oynamasa da. Ama bizim hiç kimseyi kenara koyabilecek bir durumumuz yok. Herkesi kazanmalıyız. Yarın yine deneyeceğim, öbür gün yine deneyeceğim; Eren\'den sonra ne yapabilirim merkezi diye. Ben de diyorum ki Eren olmadığında bir şey yapmak zorundayız. Ben de bunu tabii ki görmeden bilemem. Ayrıca bizim koyduğumuz arkadaşlar orada oynadığı maçlar var daha önce. O zaman Maicon\'u koyayım santrfora. Eren\'in arka adalesi sıkıntılı, yarın sabah bakacağız. Ben de çok isterim tabii orada Jesus, Firmino olsun. Ama yok. Eren var, yoksa bir alternatif bulacağız. Bana göre en ideali de o. Doğrusu da bana göre oluşu. Her oyuncu bizim için Ocak ve Temmuz ayına kadar çok önemli. Ben onu çıkaracağım zaman yere yattı kramp girmişti, zamanlama çok doğru. Ama her şeye rağmen performansından memnunum.\"

\"İSTİKRARI SAĞLAMAM LAZIM\"

Kaçan goller ve takımdaki eksiklere de değinen Terim, şu ifadeleri kullandı:

\"Bugün daha zorlarını yapıp, daha kolay olan pozisyonu yapamadık. Garry\'nin atayım ki rahatlayayım durumu vardı, bunlar olur. Pozisyona girelim, olmaz, olmaz, sonunda olur. İstikrarı sağlamam lazım. Oyunda kopukluklar yaşıyoruz. En üzüldüğüm şey olağanüstü bir maçtan sonra olağanüstü kötü bir maç. Aldık başımızı gidiyoruz derken birden bire istikrarsız bir sonuç. Tabii ki bizim takımımız bu istikrarı yakalamalı. Ama yapacağız.\"

\"ÖMER\'DEN ÇOK MEMNUNUM\"

Ömer Bayram\'ın performansını değerlendiren Fatih Terim, \"Nagatomo\'yu dinlendiriyorsunuz sonra gidip 3 saat idman yapıyor. Şu gösterdi ki, Ömer bizim orada çok önemli bir oyuncumuz olacak. İlk kez oynamasına rağmen uzun yıllardır Galatasaray\'da gibi oynadı. Çok memnunum Ömer\'den. Çünkü Ömer, Nagatomo\'ya bir şey olması halinde gözümüzü kırpmadan koyabileceğimiz bir isim. Daha da gelişecek\" dedi.

\"ADALET VARSA HERKES İÇİN VARDIR\"

Türk oyunculara ücretlerinin TL ile ödenmesine yönelik karar ile ilgili yorum yapan Terim, \"Kanuna nizama herkes uyar da, varsa adalet herkes için vardır. Onu iyi irdelemek lazım. Kendi çocuğumuza öyle verip, yabancıya başka vermek olmaz. Bu ayak üstü cevaplanacak bir konu değil. Bu hep beraber oturup doğru bir karar almamız gereken bir konu. Tehlikeli bir noktaya da gidebilir. Dikkatle irdelenmesi lazım. Çünkü bu bir takım oyunu\" şeklinde konuştu.

\"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER\"

Fatih Terim son olarak taraftarlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle noktaladı;

\"Bugün en iyilerden birisi de seyircimizdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İşte böyle büyük bir hedefe gidiliyor. Birimiz olmadığı zaman diğerimiz onun yanında hep oluyor. Bugün son derece memnunum, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Alpaslan Dikmen kardeşime Allah\'tan rahmet diliyorum. Bir de Allah rahmet eylesin, bir Galatasaraylı taraftar kalp krizi geçirmiş maç sırasında, rahmetli olmuş.\"

