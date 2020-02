Fatih Terim: "11'e 11 oynayacağız"

\"İzin vermediğimiz sürece hiçbir takım bize üstünlük sağlayamaz\"

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı oyuncular Fernando Reges ile Maicon Roque, yarın Porto ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta mücadelesi öncesinde Dragao Stadyumu\'nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Önemli oyuncularından mahrum olduğunu ancak karşılaşmanın 11\'e 11 oynanacağını söyleyen Fatih Terim, şöyle konuştu: \"Muhakkak önemli oyuncularımız yok. Üstelik Emre sadece bu maç değil en az 2 ay olmayabilir. N\'Diaye kart cezalısı. Eren\'in durumu biraz daha farklı. MR kontrolünde herhangi bir şey çıkmadı ancak bizim için aslolan beyandır. Ağrısı oldugunu söyledi. Yarına kadar bekleyeceğiz. Sonuçta Galatasaray buraya Şampiyonlar Ligi\'nin ikinci maçında kazanmak ve iyi oynamak adına geldi. Burada defansı ve atağı aynı anda bir bütün halinde oynamamız lazım. Çünkü çok iyi bir takımla oynuyoruz. Erzurum maçı bittiğinden beri hem mental hem fiziksel olarak maça hazır olmaya çalışıyoruz. Takım duruşumuz iyi olmalı. Topu kazandığımız ve kaybettiğimiz anlardaki reaksiyonlarımız önemli olacak. Çünkü tempolu oynayan ciddi bir takıma karşı oynuyoruz. Sakatlıklar keşke olmasaydı ancak 11\'e 11 oynayacağız.\"

\"İZİN VERMEDİĞİMİZ SÜRECE HİÇBİR TAKIM BİZE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAMAZ\"

Bu maçta bir mesaj vermelerini gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, \"Şampiyonlar Ligi\'ndeki herkesin çok iyi bilmesi gerektiği gibi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçlarına aynı seviyede ve aynı haklarla başlamadı. Transfer yasağı vardı. Uefa\'nın bu cezasından dolayı aynı şartlar altında olduğumuzu söyleyemeyiz. Sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ancak deplasman ve iç saha performansı üzerinde çok duruluyor. Tabii ki, Galatasaray kaybetmişse eleştiriye her zaman açık olmalıdır. Ancak hobi ya da fobi... Futbol bunların ötesinde çok ciddi bir oyun. Bence şu açıklama daha doğru: Bizler ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı skor ve oyun üstünlüğü sağlayabiliyor. Demek ki biz de son iki deplasman maçında rakibimize izin vermişiz. Onlar da bize karşı en azından skor üstünlüğü sağlamışlar. Demek ki bu maç bu görüşe de böyle bir mesaj olmalı. Bunu önce oyun sonra skor olarak bir daha göstermeliyiz. Önceden her yerde iki türlü de göstermiş olmamıza rağmen zaman zaman yine de böyle maçlar oluyor. Demek ki bu maçta bir mesaj vermeliyiz. Biz müsaade etmediğimiz sürece hiçbir takım bize üstünlük sağlayamaz\" dedi.

\"KAZANAMIYORSAK BERABERLİK İYİ SKOR\"

Porto\'nun tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Terim, sözlerini şöyle noktaladı: \"Porto takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Önemli oyuncuları da var. Aboubakar çok beğendigim bir hücum oyuncusu ama olmadığı zaman Porto takımının onun yerine koyacağı Marega ve Brahimi gibi oyuncuları da var. Eğer böyle söyleyeceksek bizim sakatlarımız ve onların etkileri daha fazla. Porto\'nun takım halinde dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu düşünüyorum. Kazanamıyorsak beraberlik tabii ki iyi bir skor. Sonuçta deplasmanda oynuyoruz. İlk maçı da 3-0 kazanarak üç puanla kapattık. Porto evinde çok iyi bir takım. Kazanamıyorsak doğru bir sonuç olarak görülebilir.\"

MAICON: \"BENİM İÇİN ÖZEL BİR AN OLACAK\"

Eski takımına karşı forma giyen Maicon, \"Benim için özel an olacak. Ancak bizim amacımız kazanmak ve onun için mücadele edeceğiz. Mutlaka eski takımıma karşı oynamak biraz zor olacak ama şu an Galatasaray için oynuyorum ve takımımın kazanmasını istiyorum. Porto\'nun ligi kazanması sevindirici. Porto\'dayken çok güzel zamanlarım oldu ama şu an Galatasaray için oynuyorum. Onların güçlü taraflarını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gol yeme konusunda problemlerimiz olabilir ama önemli olan günün sonunda kazanabilmemiz\" ifadelerini kullandı.

FERNANDO: \"PORTO ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM\"

Bir başka Portolu eski futbolcu Fernando ise şu ifadeleri kullandı: \"Benim için özel ve duygusal anlar olacaktır. Porto çok güçlü bir takım. Dragao\'da oynamak çok zordur ama bu maçı kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ofansif oynuyoruz. Her zaman golü arıyoruz. Bunu yaparken gol yememiz normal. Yarın da aynı şekilde oynayacağız.\"

Öte yandan Galatasaray, bu akşam Dragao Stadyumu\'nda yaptığı antrenman ile Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.