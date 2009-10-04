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Yaşam

Fatih Tekke'nin kayınpederine saldırı

04 Ekim 2009 05:18

Rusya'nın Zenit Saint Petersburg takımında forma giyen Trabzonspor'un eski kaptanı Fatih Tekke'nin Trabzon'da yaşayan kayınpederiyle kayınbiraderinin, kendilerini dolandıran kişilerce darbedildikleri öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1 nolu Beşirli mahallesindeki bir sitede oturan Fatih Tekke'nin kayınpederi Aziz Yeralan ile kayınbiraderi Murat Yeralan'ın evine gelen ve şampuan sattıkları öne sürülen kişilerin, aileye yüksek fiyattan ürün verdikleri ileri sürüldü.

Durumun farkına varan Aziz Yeralan ile oğlu Murat, satıcıların peşinden giderek, bir otomobile binmek üzere olan bu kişilerden, aldıkları parayı iade etmelerini istediler.

Bunun üzerine, satıcıların baba ile oğlunu darp ederek otomobille kaçtıkları iddia edildi.

Yaralanan Aziz ve Murat Yeralan, yakınlarınca götürüldükleri Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

Olayın ardından araştırma başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen Feridun P. (18), Murat Ö. (21), Hasan K. (19), Murat A. (31) ile Emrah D.'yi (12) Akçaabat ilçesinde gözaltına aldılar.

Zanlıların Trabzon'a götürüldükleri ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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