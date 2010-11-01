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Spor

FATİH TEKKE İLE SCHUSTER'İN TARTIŞTIĞI İDDİASI İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 15:59

-FATİH TEKKE İLE SCHUSTER'İN TARTIŞTIĞI İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan futbolcu Fatih Tekke ile teknik direktör Bernd Schuster arasında yaşandığı iddia edilen tartışma haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Beşiktaş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Sivasspor maçı sonrası Bernd Schuster'in, Fatih Tekke ile de özel bir görüşme yaptığı ifade edilerek, şöyle denildi: ''Bu görüşmenin detayı hiçbir şekilde kavgaya mahal vermemiştir. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu, Beşiktaşlılık duruşu gereği, teknik direktörüne saygı duyulması gerektiğini bilir. Her takımın soyunma odasında yaşanabilecek futbol içerikli görüşme, manşetlere bu şekilde yansımamalıydı. Teknik direktörümüz Bernd Schuster ve Fatih Tekke arasında geçenler her teknik direktör ile oyuncu arasında yaşanan seviyede bir konuşmadır. Haberde yansıtıldığı üzere oyuncumuz Fatih Tekke'nin teknik direktörümüz Schuster'e fiziki bir müdahalesi ya da müdahale girişimi olmamıştır.''

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