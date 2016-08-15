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Spor

Fatih Tekke, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Dick Advocaat'ı anlattı

"Dick Advocaat'ın en belirgin özelliklerinden biri de oyuncu yönetme şeklidir"

15 Ağustos 2016 19:03

Fenerbahçe'yle anlaşan Dick Advocaat ile birlikte Zenit'te 3 yıl çalışan eski milli futbolcu Fatih Tekke, “Advocaat hayatımda iz bırakan çok kişilikli, karakterli ve insan yönetmesini iyi bilen bir isimdir” dedi.

Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Hollandalı hocayla 3 yıl boyunca Zenit'te çalışan ve Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Fatih Tekke, FutbolArena'ya Advocaat'ı anlattı.

Fatih Tekke, “Dick Advocaat ile 3 yıl çalıştım. Benim hayatımda iz bırakan bir isimdir. Dick Advocaat'ın teknik ve taktik bilgisini anlatmama gerek yok. Çok şahsiyetli ve mütevazi bir isimdir. Futbolcu yönetme kabiliyeti çok yüksektir. Hoca karakter olarak çok sevilecek bir isimdir” dedi.

Fatih Tekke, “Zenit'te o dönem çok iyi bir kadro vardı. Eğer kadro hücum futboluna uygunsa mutlaka bunu oynar. Türkiye'de hocalık yapmak zordur. Uyum sorununu kısa sürede atlatırsa fark yaratacaktır” diye konuştu.

Tekke son olarak şunları söyledi: “Dick Advocaat'ın en belirgin özelliklerinden biri de oyuncu yönetme şeklidir. Yıldızlarla ya da diğerleriyle sorun yaşamaz. Anlık gerginliklere takılı kalmaz. Son bir yıldır görüşmüyorum. Buraya gelecek olmasından ötürü mutlu oldum.

 

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